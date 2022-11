В WhatsApp появилась функция отправки сообщений самому себе

В мессенджере WhatsApp началось внедрение новой функции, которая позволяет пользователю общаться саму с собой. Фактически функция Message Yourself отправляет сообщение в собственную учётную запись. Это может быть полезным для хранения в приложении заметок, напоминаний и списков покупок.

Ограниченное тестирование новой функции Message Yourself проводилось с конца октября. Теперь бета-тест завершён и команда мессенджера приступила к широкомасштабному внедрению новшества. Функция Message Yourself доступна в версиях WhatsApp для Android и iPhone.

После установки обновления пользователи увидят свой контакт вверху списка контактов в WhatsApp при создании нового чата. Нажатие на этот контакт приведёт их к окну чата, который можно использовать для отправки сообщений самим себе. Пользователи с большим количеством чатов могут закрепить свои сообщения в чате с собой в верхней части списка бесед, чтобы затем не пришлось их долго искать.

Ранее для отправки сообщений себе приходилось использовать обходной путь в виде функции Click to chat. Но теперь для тех же задач можно воспользоваться новой функцией Message Yourself, которая требует выполнения меньшего количества действий.

Отметим в конкурирующих сервисах есть схожие функции: Note to Self у Signal, Jot Something Down у Slack, Saved Messages у Telegram.

Источник: techcrunch