Windows 10 получит обновлённую экранную клавиатуру, улучшенную работу с эмодзи и переработанный голосовой ввод

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Корпорация Microsoft намерена внести существенные изменения во встроенную в Windows 10 экранную клавиатуру. Обновленный дизайн сенсорной клавиатуры основан на наработках Windows 10X. При этом пользователям станут доступны новая анимация нажатия клавиш, звуки и возможности поиска и вставки анимированных GIF изображений.

Сообщается об использовании улучшенных макетов, которые оптимизированы для печати. Также появится возможность управлять курсором через клавишу пробела на сенсорной клавиатуре. Схожая функция есть и в iOS, она позволяет управлять курсором, разместив палец на клавише пробела и сдвигая его в нужном направлении.

Вместе с тем, Microsoft обновляет средство выбора эмодзи в Windows 10. Его можно вызвать комбинацией клавиш winkey+точка. В скором времени этот инструмент получит улучшенный дизайн, основанный на концепции Microsoft Fluent Design. Пользователи получат поиск по смайликам, поддержку анимированных GIF изображений, а также объединение истории буфера обмена и ввода смайлов в одном интерфейсе.

Кроме того, Microsoft анонсировала новую форму голосового ввода в Windows. Интерфейс преобразования голоса в текст Voice Typing, встроенный в Windows, был полностью переработан. Он включает в себя более современный дизайн, автоматическую пунктуацию и обновлённую внутреннюю среду, которая, как обещает Microsoft, сделает его «самым надежным средством голосового ввода в Windows».

Все указанные изменения уже доступны для тестирования участникам программы Windows Insiders в канале Dev Channel. Для широкой аудитории пользователей они выйдут в рамках большого обновления Windows 10, запланированного на первую половину 2021 года.

Источник: The Verge