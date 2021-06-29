Роботы Boston Dynamics снова станцевали вместе — на сей раз семь робопсов Spot бросили вызов кей-поп-группе BTS





Hyundai отметила недавнее закрытие сделки с производителем роботов Boston Dynamics очередным танцевальным видео с участием роботов, которое записали в рамках коллаборации с популярнейшим южнокорейским бойз-бэндом BTS. В нем семь роботов Spot танцуют под песню кей-поп-группы 2020 года «IONIQ: I’m On It» — они двигаются в такт музыке и идеально синхронизируют все движения. Описывать танцы словами смысла нет — нужно смотреть.

И хотя кей-поп-группы вполне может стать новым рынком для роботов Boston Dynamics, похоже, пока BTS не слишком беспокоятся о конкуренции. Во втором совместном ролике они отлично чувствуют себя в компании роботов-танцоров. Так что не исключено, что в будущем нас ждут разного рода хореографические танцевальные постановки с участием роботов Boston Dynamics.

В закулисном рассказе о создании номера робототехник Boston Dynamics Эрик Уитман отметил, что команде сначала было трудно выполнить все пожелания хореографа, ставившего танец. Но в конечно итоге разработчики прописали каждое малейшее движение и смогли добиться желаемого результата.

Остается вспомнить, что роботы Boston Dynamics далеко не впервые раз демонстрируют впечатляющие танцевальные навыки и это уже второй совместный танец. Впервые вместе они станцевали под хит шестидесятых «Do You Love Me» в конце 2020 года, еще до перехода под крыло Hyundai.