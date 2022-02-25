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«Її кров на його руках» та «росіяни, йдіть додому!»: як західна преса відреагувала на початок повномасштабної війни Росії проти України

«Її кров на його руках» та «росіяни, йдіть додому!»: як західна преса відреагувала на початок повномасштабної війни Росії проти України

«Її кров на його руках» та «росіяни, йдіть додому!»: як західна преса відреагувала на початок повномасштабної війни Росії проти України

Газети по всьому світу публікували зображення президента Росії Володимира Путіна та руйнування у містах України.

Британські газети опублікували фотографію Олени Курило, 53-річної вчительки зі сходу України, яка постраждала від обстрілу житлового будинку. The Guardian опублікував лаконічний заголовок: «Путін вторгається».

Британські щоденні газети The Mirror та The Sun прямо поклали на Путіна відповідальність за вже вбитих та постраждалих від обстрілів. The Mirror написала: «Її кров… його руки», назвавши російського вождя «збожеволівши від влади».

Так само The Sun написала: «Її кров на його руках».

Daily Express написала: «Перефарбовуючи карту Європи кров’ю». «Світ задихається від жаху, коли «кривавий» агресор Путін почав жахливе повномасштабне вторгнення», — говорилося в заголовку першої сторінки. Тоді як The Daily Mail писала: «Путін захопить столицю за кілька днів».

Газета Daily Telegraph назвала путінське вторгнення «новою холодною війною», опублікувавши зображення пораненого українського солдата.

Libération, щоденна газета з Франції, заснована Жаном-Полем Сартром, висловила потрясіння від того, що відбувається заголовком «Немислиме». На повносторінковому зображенні було показано вибух в Україні.

У Сполучених Штатах The New York Times написала: «Росія атакує, коли Путін попереджує світ, Байден присягає притягти його до відповідальності». The Washington Post повідомила, що «Росія починає широкомасштабний військовий наступ на Україну«, а Wall Street Journal написала: «Росія завдає удару по Україні».

Будапештська щоденна газета Pesti Hirlap стверджувала: «Росіяни, йдіть додому!», порівнюючи напад на Київ із радянськими військовими інтервенціями проти революції в Угорщині у 1965 році та у Празі у 1968 році.

Німецька щоденна газета Die Tageszeitung висловила свою солідарність, розмістивши на першій шпальті прапор України.

Фінська ліва газета Kansan Uutiset («Народні новини») на першій сторінці засуджує вторгнення Путіна до України. Формулювання навмисно повторює перші шпальти 1968 року, де газета засудила вторгнення до Чехословаччини.

Головна сторінка ватиканської газети L’Osservatore Romano: «Україна під ударом: найтемніша година».

Але в той час, як більшість заголовків виражали солідарність з Україною, з’явились деякі виключення. Сербська Informer вийшла з заголовком «Україна напала на Росію».

Хроніка 25 лютого: Другий день війни Росії проти України [оновлюється]


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