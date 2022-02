«Її кров на його руках» та «росіяни, йдіть додому!»: як західна преса відреагувала на початок повномасштабної війни Росії проти України

Газети по всьому світу публікували зображення президента Росії Володимира Путіна та руйнування у містах України.

Британські газети опублікували фотографію Олени Курило, 53-річної вчительки зі сходу України, яка постраждала від обстрілу житлового будинку. The Guardian опублікував лаконічний заголовок: «Путін вторгається».

Guardian front page, Friday 25 February 2022: Putin invades pic.twitter.com/byor4AqWCU — The Guardian (@guardian) February 24, 2022

Британські щоденні газети The Mirror та The Sun прямо поклали на Путіна відповідальність за вже вбитих та постраждалих від обстрілів. The Mirror написала: «Її кров… його руки», назвавши російського вождя «збожеволівши від влади».

Так само The Sun написала: «Її кров на його руках».

Daily Express написала: «Перефарбовуючи карту Європи кров’ю». «Світ задихається від жаху, коли «кривавий» агресор Путін почав жахливе повномасштабне вторгнення», — говорилося в заголовку першої сторінки. Тоді як The Daily Mail писала: «Путін захопить столицю за кілька днів».

Газета Daily Telegraph назвала путінське вторгнення «новою холодною війною», опублікувавши зображення пораненого українського солдата.

📰The front page of tomorrow’s Daily Telegraph: ‘New cold war as Putin strikes’#TomorrowsPapersToday Sign up for the Front Page newsletterhttps://t.co/x8AV4Oomry pic.twitter.com/6YRooTgjTJ — The Telegraph (@Telegraph) February 24, 2022

Libération, щоденна газета з Франції, заснована Жаном-Полем Сартром, висловила потрясіння від того, що відбувається заголовком «Немислиме». На повносторінковому зображенні було показано вибух в Україні.

У Сполучених Штатах The New York Times написала: «Росія атакує, коли Путін попереджує світ, Байден присягає притягти його до відповідальності». The Washington Post повідомила, що «Росія починає широкомасштабний військовий наступ на Україну«, а Wall Street Journal написала: «Росія завдає удару по Україні».

The front page of The New York Times for Feb. 24, 2022. Follow our updates on the Ukraine crisis.https://t.co/iby21x1qmI pic.twitter.com/VHhRx258hO — The New York Times (@nytimes) February 24, 2022

Будапештська щоденна газета Pesti Hirlap стверджувала: «Росіяни, йдіть додому!», порівнюючи напад на Київ із радянськими військовими інтервенціями проти революції в Угорщині у 1965 році та у Празі у 1968 році.

“Russians, go home!” — New front page of a Budapest daily compares Putin’s attack on Ukraine to the Soviet military interventions crushing the 1956 Hungarian uprising and the 1968 Prague Spring. https://t.co/lQjYaemTMl via @dszalay @media1hu pic.twitter.com/AEfj5kclS8 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) February 24, 2022

Німецька щоденна газета Die Tageszeitung висловила свою солідарність, розмістивши на першій шпальті прапор України.

Zeit für Solidarität mit der Ukraine: Heute in der taz und auf https://t.co/NMEfZuJRAd. https://t.co/IVcRnY9dJi pic.twitter.com/gAbqEIv5Kn — taz (@tazgezwitscher) February 23, 2022

Фінська ліва газета Kansan Uutiset («Народні новини») на першій сторінці засуджує вторгнення Путіна до України. Формулювання навмисно повторює перші шпальти 1968 року, де газета засудила вторгнення до Чехословаччини.

The Finnish left-wing newspaper Kansan Uutiset (People’s News) condemns Putin’s invasion of #Ukraine on its front page. The wording is deliberately the same as in the 1968 front page in which the paper condemned the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia.#UkraineCrisis https://t.co/toAd3h1nfA pic.twitter.com/Q6DmhN3wAY — Tuomas Tammisto (@tutamAW) February 23, 2022

Головна сторінка ватиканської газети L’Osservatore Romano: «Україна під ударом: найтемніша година».

Vatican newspaper front page: ‘Ukraine under Attack: the Darkest Hour’. Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin: «We believers do not lose hope for a glimmer of conscience in those who hold the destinies of the world in their hands.” pic.twitter.com/AobahCtf09 — Austen Ivereigh (@austeni) February 24, 2022

Але в той час, як більшість заголовків виражали солідарність з Україною, з’явились деякі виключення. Сербська Informer вийшла з заголовком «Україна напала на Росію».