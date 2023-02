Чудес не бывает: многие владельцы Samsung Galaxy Fold3 столкнулись с трещинами экрана через полтора года после покупки складного смартфона за $2000

Складные телефоны Samsung Galaxy Fold прошли долгий путь, с момента появления первой версии устройства до Fold4. Однако значительное количество владельцев смартфонов предыдущего поколения, Fold3, сообщают о трещинах и поломках экрана вдоль линии сгиба. Кроме того на складном экране появляются битые пиксели. Всё это, похоже, происходит в результате износа спустя менее чем два года после релиза.

Сообщества Samsung в Twitter и Reddit заполнены свидетельствами проблем с экраном Galaxy Fold3: от трещин до толстых черных линий, появляющихся в складках и постепенно разрастающихся. Практически все пользователи говорят, что эти проблемы не были вызваны случайными падениями, повреждениями от ударов или грубым обращением.

Samsung заявила, что Galaxy Fold3, выпущенный в августе 2021 года, можно будет сложить 200 000 раз, что соответствует 100 складываниям в день в течение пяти лет. Но многие владельцы утверждают, что это далеко не так. Один из пострадавших утверждает на Reddit, что открывал телефон только 2-3 раза в неделю. В результате его телефон потрескался по линии сгиба спустя 15 месяцев бережного владения. Другие пользователи утверждают, что Samsung в подобных случаях просит $800 за негарантийный ремонт устройства.

Даже смартфоны, которые выходят из строя в течение гарантийного срока, могут в конечном итоге дорого обойтись пользователям – если Samsung решит, что поломка не была результатом дефектов программного обеспечения или аппаратного брака. У одного из пострадавших на экране Fold3 образовалась трещина по сгибу всего за три месяца, но компания попросила $700 за ремонт – утверждалось, что были обнаружены следы падения, которого в действительности не происходило.

Avoid🚫🚫 @SamsungUK@Samsung Z FOLD 3

only 5 months old and the screen is starting to slowly crack, down the crease after opening and closing, not good for a phone meant to fold!!

Both @EE & @Samsung are not helping a simple warranty issue here,

Crap service & trying to charge pic.twitter.com/OI3rooCulF

— DC WORLD (@_DCWorld) May 3, 2022