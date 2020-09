Исследование: Женщины в украинском IT — кто они, кем работают и сколько зарабатывают

Профильное издание DOU.UA решило более пристально взглянуть на женщин в украинском IT-сегменте и выяснить, в чем специфика их работы, как отличается их зарплаты от специалистов-мужчин и т.п. Технические специальности и профессии не просто так считают мужским занятием, ведь согласно данным опросов DOU.UA, три четверти IT-специалистов в Украине — мужчины. В то же время доля женщин в IT-сфере постепенно растет, в 2017-2020 годах она увеличилась с 20% до 25%.

Если проанализировать удельный вес женщин на различных должностях в динамике, то можно увидеть, что женщины понемногу отвоевывают места в различных IT-профессиях. В частности, в течение последних трех лет вдвое выросла доля женщин в разработке (с 5% до 10%, в основном в категории новичков), в полтора раза — среди менеджеров проектов (с 25% до 39%) и других технических специалистов (с 20% до 31%). В общем можно говорить о том, что мы медленно, но уверенно Украина движется к гендерному балансу в IT, ведь женщины все активнее приходят в эту отрасль. Например, в этом году среди новичков (то есть тех, кто работает в области до года) — 36% женщин, тогда как в 2017 году их было только 26%.

Три четверти украинских IT-специалистов женского пола — до 30 лет, при этом мужчины в индустрии в среднем постарше, поскольку начали приходить в IT раньше женщин (только две трети специалистов до 30 лет). Молодые женщины в IT в основном на нетехнических должностях и среди разработчиков. Интересно, что женщины сравнительно лучше представлены в IT на востоке страны (вероятнее всего, это результат концентрации сильных технических и национальных университетов в городах-миллионниках на востоке) и хуже — на западе, а также в центре страны.

Женщины составляют большинство на нетехнических должностях — преимущественно работают в HR и маркетинге. При этом на некоторых технических должностях (среди дизайнеров, бизнес-аналитиков, аналитиков данных, менеджеров проектов) доля женщин за последние три года увеличилась до 40-50%. Более трети женщин — на должностях QA-специалистов. При этом разработка, топ-менеджмент и системное администрирование остаются «мужскими» занятиями: 90% тех, кто работает на этих позициях, — мужчины.

За последние три года женщины стали более активно идти на технические должности. Например, по сравнению с исследованием трехлетней давности, доля женщин-новичков, которые идут в QA, догнала долю женщин, претендующих на нетехнические должности; также среди женщин-новичков возросла доля менеджеров проектов (с 8% до 10%) и бизнес-аналитиков (с 2% до 5%).

В то же время меняется и сама IT-отрасль, что прямо влияет на количество женщин в IT. Например, среди участников зарплатного опроса с 2011 по 2020 год постепенно уменьшается удельный вес разработчиков, где мужчины составляют 90%. Доля QA, других технических должностей и нетехнических специалистов растет (кроме менеджеров проектов — их количество тоже уменьшается), а это именно те сферы, в которых женщин достаточно много.

Для 33% женщин, работающих в разработке, специализацией является back-end, для 30% женщин — front-end (среди мужчин эти показатели составляют 39% и 19% соответственно). Если говорить об основных языках программирования, то разработчицы «сконцентрированы» вокруг JavaScript и C# /.NET (31% и 19% женщин соответственно используют их как основной язык программирования против 23% и 16% мужчин).

Две трети женщин и половина мужчин, работающих в QA, имеют специализацию Manual QA. Только 42% женщин (против 63% мужчин) используют язык программирования для работы в QA. «Любимый» язык тестировщиков — Java (нет особой разницы между женщинами и мужчинами, примерно 40% используют ее в работе). А вот на втором месте по популярности среди тестировщиц — JavaScript, тогда как для тестировщиков — Python.

Женщины, работающие в IT, более лояльные сотрудники, чем мужчины: они реже изменяют компании и больше довольны текущей работой. IT-специалистки, работающие в области более трех лет, более склонны оставаться на том же месте работы по сравнению с мужчинами с аналогичным опытом. По сравнению с прошлым исследованием среди IT-специалистов выросло недовольство зарплатой, особенно среди женщин: 21% женщин и 17% мужчин в украинском IT абсолютно не удовлетворены своей зарплатой (против 10% женщин и 13% мужчин в 2017 году). Нельзя сказать, что темпы роста зарплат у женщин и мужчин существенно отличаются, скорее всего недовольство вызвано гендерным разрывом в зарплатах.

Если в целом сравнивать медианные зарплаты по IT-сектору, то мужчины зарабатывают на 75% больше, чем женщины. Объяснить эту разницу можно следующими факторами: уже упомянутый разрыв в зарплатах на конкретных должностях; меньший опыт работы женщин в IT сравнению с мужчинами; значительная часть женщин работает на нетехнических должностях и в QA, где зарплаты в среднем ниже, чем в других секторах IT-отрасли. Если учитывать общий опыт работы в IT у женщин и мужчин при расчете их зарплат, то можно увидеть, что для ряда должностей разница уменьшается или даже исчезает. Но для половины позиций разница доходов все же остается и составляет от 5% до 24%.

Источник: DOU.UA