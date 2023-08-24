«В середньому на 3% швидші за попередників» — MSI про чипи Intel Raptor Lake-S Refresh

Intel готується до анонсу 14 покоління своїх процесорів Core десь за місяць, проте MSI розкрила чимало подробиць, випадково опублікувавши відео у своєму YouTube-каналі раніше терміну (вже недоступне для перегляду).

Відео стосується материнських плат від MSI на чипсеті Intel 700, передає Videocardz. Інтерес представляють два слайди. Процесори Intel Core 14-го покоління не матимуть серйозних оновлень кількості ядер. Лише один із майбутніх ЦП серії K зазнає змін у своїй гібридній конфігурації Performance та Efficient. Core i7-14700K отримує 12 ефективних ядер, порівняно з 8 ефективними ядрами Core i7-13700K.

MSI також підтвердила, що Core i9-14900K використовуватиме ту саму конфігурацію 8P+16E (8 продуктивних та 16 енергоефективних ядер). Це також стосується Core i5-14600K із конфігурацією 6P+8E. Варто додати, що наступного місяця Intel планує випустити тільки процесори серій K і KF, а інші моделі з’являться на початку наступного року.

Нова серія використовуватиме той самий техпроцес Intel 7 і забезпечуватиме підтримку лише вищої частоти DDR5. Витік підтверджує, що середній процесор Intel 14-го покоління на 3% швидший порівняно з серією поточного покоління. Головне оновлення у процесора Core i7-14700K, який завдяки додатковим ядрам матиме на 17% більшу продуктивність у багатопотоковому режимі (MT).