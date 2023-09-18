Новини Ігри 18.09.2023 о 11:15

Баг із самостійно створеною зброєю Destiny 2 — можна плавити босів та інших гравців

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Юрій Орос

Автор новин

Студія Bungie визнала один із найбільших багів в грі Destiny 2, що ламає весь баланс, як в одиночній кампанії, так і у грі проти інших гравців (PvP).

Суть у системі створення та покращення зброї. Гравці можуть вставляти деталі від дробовика в автомати, поєднуючи переваги кожного з типів зброї, через що вороги (боси або інші гравці) «плавляться за долі секунди», передає The Verge.

Bungie готується розгорнути латку із виправленнями найближчими днями. Поки ж вони вимкнули можливість використовувати самостійно створену зброю в Destiny 2. Гравці все ще можуть її крафтити, але користуватися поки можна лише стандартним набором.

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Dogmeat88

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