Баг із самостійно створеною зброєю Destiny 2 — можна плавити босів та інших гравців

Студія Bungie визнала один із найбільших багів в грі Destiny 2, що ламає весь баланс, як в одиночній кампанії, так і у грі проти інших гравців (PvP).

Суть у системі створення та покращення зброї. Гравці можуть вставляти деталі від дробовика в автомати, поєднуючи переваги кожного з типів зброї, через що вороги (боси або інші гравці) «плавляться за долі секунди», передає The Verge.

UPDATE: We're working on two fixes for this issue. There are no plans for a rollback.

For the first fix, deploying within the next 24 hours, we’re building a server-side update that will disable all crafted weapons from being equipped. Players will still be able to craft weapons… https://t.co/cFxZaCQ5j4

— Bungie Help (@BungieHelp) September 16, 2023