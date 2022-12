CD Projekt Red випустила хотфікс для некст-ген версії Witcher 3 й саме оновлення для користувачів Origin – продуктивність все ще страждає

CD Projekt Red випустила новий патч з виправленнями для The Witcher 3 наступного покоління для ПК у GOG та Steam, а також саме це оновлення для покупців гри у Origin. Повний патчноут для цього виправлення ще не опубліковано, але за словами розробників, воно спрямоване на покращення загальної продуктивності та стабільності гри. Також виправлено ​​роботу оверлея у Steam та GOG.

We’ve just released a hotfix for The Witcher 3 on PC, which should improve the overall stability and performance, and fix GOG & Steam overlays. The game version won’t change.

Our teams are working on further improving the experience on all platforms. pic.twitter.com/YHEjbfpgvG

— The Witcher (@witchergame) December 19, 2022