CD Projekt Red випустила хотфікс для некст-ген версії Witcher 3 й саме оновлення для користувачів Origin – продуктивність все ще страждає

CD Projekt Red випустила новий патч з виправленнями для The Witcher 3 наступного покоління для ПК у GOG та Steam, а також саме це оновлення для покупців гри у Origin. Повний патчноут для цього виправлення ще не опубліковано, але за словами розробників, воно спрямоване на покращення загальної продуктивності та стабільності гри. Також виправлено ​​роботу оверлея у Steam та GOG.

We’ve just released a hotfix for The Witcher 3 on PC, which should improve the overall stability and performance, and fix GOG & Steam overlays. The game version won’t change. Our teams are working on further improving the experience on all platforms. pic.twitter.com/YHEjbfpgvG — The Witcher (@witchergame) December 19, 2022

Керівник глобальної спільноти CD Projekt Red Марчін Момот також поділився новинами про виправлення, повідомивши, що воно «важить» близько 3 ГБ у Steam та 1,9 ГБ у GOG. Виправлення не вважатиметься пронумерованим оновленням – The Witcher 3 збереже версію 4.0 навіть після встановлення.

A hotfix that should improve overall stability and performance of the game has just gone live on PC. Please make sure to update your version of The Witcher 3: Wild Hunt and let us know how you’re finding it. Update size:

STEAM – 3GB update

GOG – 1.9GB update pic.twitter.com/nOEf06ji3H — Marcin Momot (@Marcin360) December 19, 2022

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Безплатне оновлення The Witcher 3 Next-Gen було випущено в Steam, GOG, PlayStation 5 та Xbox Series X|S минулого тижня. Компанія ще не випустила його для версії третього “Відьмака” на Nintendo Switch – ця версія не отримає нових налаштувань продуктивності або візуальних покращень, але гравці на консолі Nintendo отримають доступ до недавно доданого контенту.

Нова графіка гри виглядає приголомшливо, але версія для ПК страждає від збоїв та низької продуктивності. CD Projekt Red заявила, що знає про ці проблеми та намагається вирішити їх. Очевидно, хотфікс, що вийшов, є далеко не останнім у низці виправлень. За враженнями оглядачів, котрі вже спробували виправлення, при включенні трасування променів, продуктивність, як і раніше, залишає бажати кращого. Гра також погано використовує багатопоточність, створюючи мінімальне навантаження на процесор. Отже, гравцям, які бажають отримати від Witcher 3 наступного покоління максимум задоволення рекомендуємо запастися терпінням.

Крім того, оновлення так і не принесло Witcher 3 на ПК очікуваний режим HDR – відповідний режим у Windows 11 рекомендується відключити на час гри. Цікавою новою опцією, пов’язаною з апаратним забезпеченням, стала можливість використання на ПК контролерів DualSense з робочим тактильним зворотним зв’язком та адаптивними тригерами.

Джерела: Wccftech, GameRant, IGN, DSOG