Cloudflare запускає eSIM для посиленого захисту особистих та корпоративних мобільних пристроїв

Нові сервіси Zero Trust SIM та Zero Trust for Mobile Operators від компанії Cloudflare будуть запущені цього тижня у США (а потім і в інших регіонах). Пропозиції допоможуть захистити інформацію, що надходить з мобільних пристроїв користувачів, корпоративних телефонів компаній, а також будут корисні для мобільних операторів, які продають послуги передачі даних.

eSIM буде прив’язана до конкретного пристрою, що зменшить ризик шахрайства з SIM-картками. Її також можна буде використовувати у тандемі з мобільним сервісом WARP від ​​Cloudflare – програмним комплексом, що складається з VPN та швидкого приватного DNS-сервера 1.1.1.1.

За словами технічного директора Cloudflare Джона Грем-Каммінга, така SIM-карта стане ще одним фактором безпеки і буде особливо ефективною для корпоративних клієнтів у спільному використанні з апаратними ключами.

«Ми, як і раніше, стикаємося з порушеннями безпеки організацій через проблеми із захистом їх додатків та мереж. Те, що колись було “бюджетом на нерухомість”, швидко перетворюється на “бюджет для захисту співробітників на віддаленій роботі”, – каже Грем-Каммінг.

Сервіс Zero Trust SIM дозволить переписувати DNS-запити, після чого підключатиметься Cloudflare Gateway і зможе їх відфільтрувати. Також буде доступна перевірка кожного хоста та IP-адреси до потрапляння їх в Інтернет, а також підключення на основі ідентифікації до служб та інших пристроїв.

SIM-карта Zero Trust доступна у вигляді eSIM для користувачів iOS та Android. Вихід фізичної карти, який запланований на найближчий час, розширить кількість доступних для її впровадження пристроїв. Вартість поки що не визначена, але швидше за все SIM-карта Zero Trust розглядатиметься як частина платформи Cloudflare Zero Trust, в якій розраховується “ціна за місце”.

Партнерська програма для операторів мобільного зв’язку Zero Trust, у свою чергу, дозволить постачальникам послуг пропонувати підписки на інструменти мобільної безпеки на платформі Zero Trust Cloudflare. Зацікавлені оператори можуть зареєструватися, починаючи з сьогоднішнього дня, для отримання додаткової інформації.

«Ми маємо намір почати зі США, проте якнайшвидше зробити це глобальним сервісом – наше головне завдання зараз. Хоча ми й перебуваємо на ранній стадії розробки, паралельно відбувається робота зі створення проєкту у сфері промислового інтернету речей (IoT) (наприклад, транспортних засобів, платіжних терміналів, транспортних контейнерів, торгових автоматів). SIM-карта Zero Trust сама по собі є фундаментальною технологією, яка відкриває безліч нових варіантів використання», – додає Грем-Камінг.

Cloudflare вже представила платформу для пристроїв Інтернету речей із простою назвою IoT Platform, мета якої – надання єдиної панелі для керування парком підключених пристроїв. У цьому платформа конкуруватиме із сервісами від Microsoft Azure, Amazon Web Services та Google Cloud.

За даними Cloudflare, пакет даних, який залишає кожен пристрій IoT, може бути перевірений, схвалений або відхилений політикою використання, створеною клієнтом, перш ніж він потрапить до Інтернету, хмарного сервісу або інших пристроїв. Крім того, пристрої можуть бути прив’язані до певної географії, щоб гарантувати, що конфіденційний трафік не потрапить до загальнодоступних каналів. Додаткова інформація буде доступна в найближчі місяці з наближенням офіційного запуску платформи IoT.

Zero Trust для операторів мобільного зв’язку та нова SIM-карта Zero Trust можуть стати прибутковим напрямком бізнесу для Cloudflare як і WARP, який компанія запустила за моделлю freemium три роки тому. За даними Allied Market Research, світовий ринок мобільної безпеки оцінювався в 3,3 мільярда доларів у 2020 році і може досягти 22,1 мільярда доларів до 2030 року. Платформа IoT також має сенс для Cloudflare, враховуючи стійкість ринку IoT – у 2021 році витрати підприємств на IoT зросли на 22,4% до 158 мільярдів доларів.

Джерело: Techcrunch