До МКС і назад — Sierra Space показала анімацію польоту шатлу Dream Chaser, запланованого на початок 2024 року

Sierra Space показала анімацію майбутнього польоту Dream Chaser. Шатл, який вони називають Spaceplane (космічний літак), відправився на Міжнародну космічну станцію й назад. Sierra також показала фото майже готового Dream Chaser перед місією NASA CRS-2 — де передбачається доставлення вантажу на МКС.

Dream Chaser на ракеті стартує з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал. Після відділення першого ступеню та інших прискорювачів починається процедура розкриття обтічників. Коли шатл вивільняється — в нього розкриваються сонячні панелі та крила (будуть потрібні під час повернення) і починається самостійна подорож.

Далі йде стикування до Міжнародної космічної станції за допомогою канадської руки-маніпулятора. Перед поверненням шатл скидає частину з сонячними панелями та входить в атмосферу з перевантаженням 1,5 g. Посадка запланована на злітній смузі Космічного центру. Що цікаво, у Dream Chaser нема класичного переднього шасі, лише дещо, що можна описати як упор.

Це кормова частина першого космічного корабля Dream Chaser. Тут розташовані паливні та гелієві баки та місце стикування вантажного модуля, який допоможе Dream Chaser перевезти майже 5,5 тонн вантажу.

Sierra Space прагне відкрити наступну еру космічних досліджень завдяки флоту космічних літаків Dream Chaser.

За контрактом NASA Commercial Resupply Services 2, флот космічних кораблів Dream Chaser забезпечить щонайменше сім місій з доставлення вантажів на Міжнародну космічну станцію та у зворотному напрямку без екіпажу.

Складені сонячні батареї вантажного модуля «крило» встановлюють на механізми розгортання та вивільнення. Ці батареї забезпечують зарядку всіх бортових акумуляторів під час перебування на орбіті.

Стерно стало першою поверхнею управління польотом, встановленою на Dream Chaser. Воно майже на 100% з титану.

Будемо сподіватися на першу місію Dream Chaser на початку, або хоча б десь протягом наступного року. По суті це повернення епохи шатлів, але в більш компактному форматі.

