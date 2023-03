Джек Ма повернувся до Китаю — після критики влади засновник Alibaba деякий час переховувався за кордоном

Один із найвідоміших бізнес-лідерів Китаю, співзасновник Alibaba Group і гіганта фінансових технологій Ant Group, Джек Ма майже зник із публічного простору після того, як розкритикував регуляторів у публічній промові в Шанхаї у 2020 році. Його повернення на батьківщину — непоганий шанс для Пекіну відновити свою репутацію серед бізнесу.

З часу від’їзду Ма регуляторна політика Пекіну посилилась у своєму впливі на нерухомість, інтернет-платформи та освіту, а світова бізнес-спільнота все скептичніше ставилася до дій китайської влади щодо підприємств, які не є державними. Нині президент Сі Цзіньпін начебто консолідує владу, зосереджує увагу на економіці та хоче створити сприятливий для бізнесу імідж.

Влада Китаю неодноразово пробувала переконати Ма, який довгий час подорожував світом, а останні пів року переховувався в Токіо, повернутися в країну, щоб продемонструвати як уряд підтримує бізнес. Але підприємець заявляв, що пішов з компаній і зосередився на дослідженні сільськогосподарських технологій за кордоном. Керівникам Ant і Alibaba Ма радив не розраховувати на його повернення до Китаю.

Минулого тижня Ма повернувся у Китай, а у понеділок відвідав школу у Ханчжоу, яку заснував у 2017 році. Він, як колишній вчитель англійської мови, розповів, що одного разу планує повернутися до викладання, а також під час промови згадав ChatGPT.

Тривала відсутність мільярдера тільки посилювала недовіру підприємців та глобальних інвесторів до Пекіна в той час, коли новопризначений прем’єр-міністр Лі Цян висловив свою «непохитну підтримку» приватного сектора.

Між тим експерти дуже сумніваються у реальності обіцяної підтримки бізнесу від влади Китаю.

Раптове зникнення банкіра технологічної індустрії Бао Фана минулого місяця, яке було пов’язане з урядовим розслідуванням, тільки розпалило побоювання бізнес-еліти Китаю, що придушення приватного сектора нікуди не ділося.

У січні, навіть коли центральний банк країни оголосив, що вивчає шляхи підтримки технологічних компаній, китайські державні установи посилили контроль над Alibaba, отримавши так звану «золоту акцію» в її підрозділі медіабізнесу. Ходять чутки, що подібні плани розглядаються й щодо дочірньої компанії Tencent Holdings. Тим часом в країні створюється національне бюро поліції та захисту даних.

Жорстка регуляторна політика та угоди про золоті акції були ознаками першого десятиліття правління Сі як найвпливовішого лідера Китаю з часів Мао Цзедуна. Місцеві мільярдери отримали посилений державний нагляд за бізнесом та змушені якомога далі триматися від політики й жертвувати великі суми на соціальне забезпечення.

Фінтех-гігант колись вважався візитною карткою китайського підприємництва та інновацій. Кілька років тому Ма, який є членом Комуністичної партії, був нагороджений за внесок у розвиток нації під час великої церемонії в Домі народних зборів у Пекіні.

Згодом ексцентричний бізнесмен звинуватив регуляторів Китаю у придушенні інновацій і порівняв місцеві банки з ломбардами. Його коментарі розлютили президента Сі Цзіньпіна, і Ма зник з поля зору громадськості на три місяці. Він з’являвся у 48-секуному відеоролику в мережі на початку 2021 року, який один з аналітиків назвав схожим на «відео із заручником», а також був помічений у Японії, Іспанії, Австралії та Таїланді.

