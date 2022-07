Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися в Лас-Вегасі — майже через 20 років після заручин

Як стало відомо з публікації в On The JLo, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружилися. Невелика церемонія відбулася 17 липня у The Little White Wedding Chapel у Лас-Вегасі. Актриса назвала захід «найкращою ніччю» в оточенні «найкращих свідків, яких тільки можна собі уявити».

Схоже, що це не було запланованим одруженням. Пара стояла в черзі з іншими нареченими на весілля і навіть переодягалася в кімнаті відпочинку та чоловічому туалеті на місці. За даними обізнаного джерела, пара просто хотіла одружитися, що призвело до спонтанної церемонії. Лопес підписала свою публікацію «місис Дженніфер Лінн Аффлек». Отже, схоже, молода дружина взяла прізвище актора.

«Ми зробили це. Кохання прекрасне. Кохання добре. І, виявляється, кохання терпляче. Двадцять років терпіння. Саме те, що ми хотіли», – повідомила на радощах Дженніфер Лопес.

Зазначимо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес познайомилися, коли знімалися у фільмі «Джильї». Фільм провалився в прокаті, але зблизив пару. До кінця 2002 року пара була заручена і знову разом знялася в іншому фільмі Кевіна Сміта «Дівчина з Джерсі», який вийшов на екрани 2004 року. Але стосунки у них тоді не склалися. Надалі Аффлек одружується зі своєю партнеркою з фільму «Шибайголова» Дженніфер Гарнер.

І Аффлек, і Лопес продовжили успішні кар’єри після розриву. Дженніфер Лопес знялася в довгій низці успішних романтичних комедій, продовжуючи при цьому свою масштабну музичну кар’єру. Бен Аффлек згодом став режисером, а також успішним актором, отримавши у 2012 році нагороду «Найкращий фільм» за «Арго». Потім він знявся у фільмах «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості» та «Ліга справедливості» Зака ​​Снайдера.

Наразі молодята також залучені у низці проєктів. Бен Аффлек знімає свою безіменну драму про те, як компанія Nike прагнула залучити до співпраці Майкла Джордана. Він також має низку акторських проєктів, у тому числі «Гіпнотик» Роберта Родрігеса та ще одну роль Бетмена у сольному фільмі «Флеш» з Езрою Міллер. Пізніше цього року Лопес випустить свій бойовик «Мати» на Netflix.

