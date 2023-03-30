Ілон Маск назвав «обмеженим» уявлення Білла Гейтса про ШІ — те саме він казав про Цукерберга у 2017 році

Ілон Маск розкритикував Білла Гейтса та його розуміння штучного інтелекту. «Я пам’ятаю перші зустрічі із Гейтсом. Його розуміння ШІ було обмеженим. Таким і залишається», — написав Маск у Twitter.

I remember the early meetings with Gates. His understanding of AI was limited. Still is. — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023

Голова Tesla та SpaceX відповів на повідомлення іншого користувача щодо контактів Гейтса з OpenAI ще у 2016 році та його загальне оптимістичне ставлення до ШІ. Нещодавно у своєму блозі Білл Гейтс написав про те, як ШІ може змінити ринок праці, охорону здоров’я та освіту.

У 2015 році Маск став співзасновником OpenAI пожертвувавши компанії $1 млрд. У 2018 році мільярдер залишив раду директорів компанії і з того часу критикував її та Microsoft. Він заявляв, Що OpenAI, яку спочатку було засновано як некомерційну організацію з відкритим вихідним кодом, стала “компанією із закритим вихідним кодом, що приносить максимальний прибуток, фактично контрольованою Microsoft”.

На початку 2018 року Сем Альтман та інші співзасновники OpenAI відхилили пропозицію Маска очолити компанію.

Microsoft інвестувала $1 млрд доларів у OpenAI 2019 року. Партнерство дозволило компанії ліцензувати технологію штучного інтелекту. З того часу Microsoft оголосила про плани на багаторічні багатомільярдні інвестиції в компанію та вкласти у неї $10 млрд, після чого запустила нову версію своєї пошукової системи Bing з вбудованим ШІ від OpenAI.

Білл Гейтс не завжди був великим прихильником OpenAI. Коли Microsoft вперше задумалася про партнерство з цією фірмою, він висловив сумнів у технологіях компанії. Джерела стверджують, що засновник Microsoft був дуже захоплений аналізом технології OpenAI у 2019 році, але сумнівався у здатності ШІ розуміти та пов’язувати з контекстом людську мову.

Маск та Гейтс змагаються не вперше. Двоє членів клубу найбагатших людей планети вперше розійшлися у думках у 2020 році щодо серйозності пандемії COVID-19. Також Маск казав, що його “розмови з Гейтсом були невтішними” після того, як Гейтс сказав, що вирішив купити Porsche Taycan замість Tesla. CEO Tesla звинуватив Гейтса в короткому продажу акцій автомобільної компанії та ледве не перейшов межу особистих образ.

Останнім кроком Ілона Маска в області ШІ стала публікація «Інститутом майбутнього життя», що фінансується «Фондом Маска» відкритого листа про необхідність припинення розробки більш досконалих моделей ШІ та створення регулювальних органів з цього питання. Крім Маска, лист підписали понад 1000 фахівців та відомих осіб, включаючи Стіва Возняка та Юваля Харарі.

Раніше Маск вже висловлював подібні погляди та публікував відкритий лист з закликом заборонити бойових роботів. У тому ж 2017 році він мав таку саму розмову з Марком Цукербергом, з яким також розійшовся у думках.

I’ve talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2017

Джерело: Insider