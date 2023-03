Ілон Маск назвав «обмеженим» уявлення Білла Гейтса про ШІ — те саме він казав про Цукерберга у 2017 році

Ілон Маск розкритикував Білла Гейтса та його розуміння штучного інтелекту. «Я пам’ятаю перші зустрічі із Гейтсом. Його розуміння ШІ було обмеженим. Таким і залишається», — написав Маск у Twitter.

I remember the early meetings with Gates. His understanding of AI was limited. Still is.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023