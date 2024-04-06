Новини Технології 06.04.2024 о 13:12 comment views icon
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JPEG далеко позаду: Google представив покращений формат стиснення зображень

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Ігор Шелудченко

Автор новин

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Корпорація Google представила нову опенсорс-бібліотеку Jpegli, яка стискає зображення на 35% ефективніше, зберігаючи при цьому високу якість.

Дослідники Google протягом багатьох років працювали над покращенням стиснення даних (Brotli), аудіо (Lyra V2), ну й зображень (WebP). Jpegli — останній їх проєкт, спрямований на покращення коефіцієнта стиснення застарілих файлів JPEG у системах, де сучасне стиснення, наприклад WebP, може бути недоступним або бажаним.

Як йдеться в повідомленні в офіційному блозі Google, серед переваг Jpegli:

  • Сумісність. Кодер та декодер повністю сумісні з API/ABI з libjpeg-turbo та MozJPEG.
  • Висока якість. При роботі з зображеннями виконуються більш точні та «психовізуально ефективні» обчислення, завдяки чому зображення виходять чіткішими.
  • Швидкість. Хоча якість зображення та ефективність стиснення у Jpegli краща, швидкість кодування знаходиться десь на рівні з libjpeg-turbo та MozJPEG. Завдяки цьому веброзробники можуть легко вбудувати нову бібліотеку в робочі процеси без шкоди швидкості роботи та споживання пам’яті.
  • Можливість кодування зображення з виділенням 10 і більше біт на колірний компонент. Традиційні бібліотеки кодують зображення з використанням 8 бітів на компонент, що призводить до артефактів на плавних градієнтах.
  • Ефективність стиснення. Jpegli стискає зображення ефективніше традиційних кодерів, що дозволяє заощаджувати ресурси.

Як працює Jpegli

Jpegli використовує низку нових методів для зменшення шуму та покращення якості зображення. Це:

  • адаптивна евристика квантування він JPEG XL;
  • покращений вибір матриці квантування;
  • точне обчислення проміжних результатів;
  • можливість використання більш вдосконаленого простору кольорів.

Google провів тестування, порівнявши роботу Jpegli, libjpeg-turbo та MozJPEG на кількох бітрейтах. Що з цього вийшло — можете побачити на діаграмі нижче.

JPEG далеко позаду: Google представив покращений формат стиснення зображень

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