Корпорація Google представила нову опенсорс-бібліотеку Jpegli, яка стискає зображення на 35% ефективніше, зберігаючи при цьому високу якість.

Дослідники Google протягом багатьох років працювали над покращенням стиснення даних (Brotli), аудіо (Lyra V2), ну й зображень (WebP). Jpegli — останній їх проєкт, спрямований на покращення коефіцієнта стиснення застарілих файлів JPEG у системах, де сучасне стиснення, наприклад WebP, може бути недоступним або бажаним.

Як йдеться в повідомленні в офіційному блозі Google, серед переваг Jpegli:

Сумісність. Кодер та декодер повністю сумісні з API/ABI з libjpeg-turbo та MozJPEG.

Кодер та декодер повністю сумісні з API/ABI з libjpeg-turbo та MozJPEG. Висока якість. При роботі з зображеннями виконуються більш точні та «психовізуально ефективні» обчислення, завдяки чому зображення виходять чіткішими.

При роботі з зображеннями виконуються більш точні та «психовізуально ефективні» обчислення, завдяки чому зображення виходять чіткішими. Швидкість . Хоча якість зображення та ефективність стиснення у Jpegli краща, швидкість кодування знаходиться десь на рівні з libjpeg-turbo та MozJPEG. Завдяки цьому веброзробники можуть легко вбудувати нову бібліотеку в робочі процеси без шкоди швидкості роботи та споживання пам’яті.

. Хоча якість зображення та ефективність стиснення у Jpegli краща, швидкість кодування знаходиться десь на рівні з libjpeg-turbo та MozJPEG. Завдяки цьому веброзробники можуть легко вбудувати нову бібліотеку в робочі процеси без шкоди швидкості роботи та споживання пам’яті. Можливість кодування зображення з виділенням 10 і більше біт на колірний компонент. Традиційні бібліотеки кодують зображення з використанням 8 бітів на компонент, що призводить до артефактів на плавних градієнтах.

Традиційні бібліотеки кодують зображення з використанням 8 бітів на компонент, що призводить до артефактів на плавних градієнтах. Ефективність стиснення. Jpegli стискає зображення ефективніше традиційних кодерів, що дозволяє заощаджувати ресурси.

Як працює Jpegli

Jpegli використовує низку нових методів для зменшення шуму та покращення якості зображення. Це:

адаптивна евристика квантування він JPEG XL;

покращений вибір матриці квантування;

точне обчислення проміжних результатів;

можливість використання більш вдосконаленого простору кольорів.

Google провів тестування, порівнявши роботу Jpegli, libjpeg-turbo та MozJPEG на кількох бітрейтах. Що з цього вийшло — можете побачити на діаграмі нижче.

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