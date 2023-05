Коли вже вийде Dragon Age 4: Dreadwolf? На жаль, не раніше квітня 2024 року

Гра Dragon Age 4: Dreadwolf знаходиться у розробці вже протягом кількох років. Її анонсували у 2018 році, і, за попередніми даними, реліз очікувався у 2023 році. Однак тепер стало відомо, що до кінця цього року вона так і не з’явиться.

У рамках публікації фінансового звіту видавець Electronic Arts поділився списком ігор, які будуть випущені протягом 2024 року фінансового року. Він завершиться у березні 2024 року календарного року. У перелік увійшли Star Wars Jedi: Survivor, що нещодавно вийшла, мобільна гра Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth, Immortal of Aveum, Madden 24 та інші. Проте Dragon Age 4: Dreadwolf, на жаль, відсутня у списку. Це означає, що гра не вийде цього фінансового року, тобто вона з’явиться не раніше квітня 2024 року.

Додамо, раніше цього року з’явилися відомості, що розробка Dragon Age 4: Dreadwolf майже завершена, гра знаходиться на стадії постпродакшну та полірування. Повідомлялося, що команда Mass Effect допомагає доопрацьовувати та вдосконалювати гру, а директор серії Марк Дарра повернувся як консультант, щоб переконатися, що «команда пов’язує цей новий досвід зі спадщиною франшизи».

Розробник і видавець поки що не надали офіційних даних про терміни виходу Dragon Age 4: Dreadwolf.

Джерело: wccftech