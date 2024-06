Маск натякнув на запуск смартфона X (Grok Phone) — альтернативи пристроям Apple зі «шпигунським» ПЗ OpenAI

Після заяв про заборону пристроїв Apple у своїх компаніях у випадку «глибокої інтеграції» ChatGPT, Маск задумався й про створення власної альтернативи iPhone.

Один з користувачів Twitter запропонував ідею телефону X (або Grok Phone), а Маск відповів, що вона «цілком можлива», зважаючи на те, що пристрої Apple отримають «шпигунське ПЗ OpenAI». В іншому коментарі з’явилось зображення потенційно «безпечного» смартфона і запитом до читачів, хто б хотів його придбати:

Who wants an 𝕏 phone?

Completely secure. pic.twitter.com/DWfLUOBUYC

— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) June 10, 2024