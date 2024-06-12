Маск натякнув на запуск смартфона X (Grok Phone) — альтернативи пристроям Apple зі «шпигунським» ПЗ OpenAI

Після заяв про заборону пристроїв Apple у своїх компаніях у випадку «глибокої інтеграції» ChatGPT, Маск задумався й про створення власної альтернативи iPhone.

Один з користувачів Twitter запропонував ідею телефону X (або Grok Phone), а Маск відповів, що вона «цілком можлива», зважаючи на те, що пристрої Apple отримають «шпигунське ПЗ OpenAI». В іншому коментарі з’явилось зображення потенційно «безпечного» смартфона і запитом до читачів, хто б хотів його придбати:

Who wants an 𝕏 phone? Completely secure. pic.twitter.com/DWfLUOBUYC — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) June 10, 2024

У наступних коментарях Маск натякнув, що не виключене партнерство із Samsung для виробництва потенційного смартфона X. А зважаючи на те, що мільярдер інколи втілює в життя свої найдивніші заяви з Twitter — запуск може бути цілком реальним.

В Ілона Маска давня історія стосунків з OpenAI — він був співзасновником стартапу, але пішов через конфлікт (повідомлялось, що мільярдер хотів об’єднати стартап з Tesla й очолити спільне підприємство, з чим не погоджувались інші керівники). Публічним конфлікт став, коли OpenAI отримала мільярдні інвестиції з Microsoft — Маск заявляв, що компанія відмовилась від своєї початкової мети розробляти ШІ на благо людству і натомість зосередилась на заробітку грошей. Згодом він подав до суду на OpenAI, але днями виявилось, що таки відкликав позов.

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