Microsoft тестує новий енергоощадний режим у Windows 11 — він працюватиме і на ПК

Microsoft додає режим енергоощадження у Windows 11 (поки для тестової збірки Insiders Build 26002), який «розширює та покращує» наявну функцію економії заряду акумулятора.

Microsoft has started testing a new energy saver mode in Windows 11 that’s designed to work for both desktop PCs and laptops 🙏 https://t.co/iGQmK4QdnF

— Tom Warren (@tomwarren) November 29, 2023