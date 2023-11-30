Новини Софт 30.11.2023 о 09:26 comment views icon

Microsoft тестує новий енергоощадний режим у Windows 11 — він працюватиме і на ПК

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Юрій Орос

Автор новин

Microsoft тестує новий енергоощадний режим у Windows 11 — він працюватиме і на ПК

Microsoft додає режим енергоощадження у Windows 11 (поки для тестової збірки Insiders Build 26002), який «розширює та покращує» наявну функцію економії заряду акумулятора.

Згідно зі словами Microsoft — це простий спосіб подовжити час роботи від акумулятора та зменшити споживання енергії коштом зниження продуктивності системи. Її можна вмикати та вимикати за допомогою Швидких налаштувань у системному треї або налаштувати на автоматичний запуск, коли пристрій досягає певного відсотка заряду акумулятора. Хоча програму оптимізовано для подовження часу роботи від акумулятора, вона буде доступна й для настільних ПК, щоб економити енергію постійно.

Microsoft тестує новий енергоощадний режим у Windows 11 — він працюватиме і на ПК

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