Microsoft тестує новий енергоощадний режим у Windows 11 — він працюватиме і на ПК

Microsoft додає режим енергоощадження у Windows 11 (поки для тестової збірки Insiders Build 26002), який «розширює та покращує» наявну функцію економії заряду акумулятора.

Microsoft has started testing a new energy saver mode in Windows 11 that’s designed to work for both desktop PCs and laptops 🙏 https://t.co/iGQmK4QdnF — Tom Warren (@tomwarren) November 29, 2023

Згідно зі словами Microsoft — це простий спосіб подовжити час роботи від акумулятора та зменшити споживання енергії коштом зниження продуктивності системи. Її можна вмикати та вимикати за допомогою Швидких налаштувань у системному треї або налаштувати на автоматичний запуск, коли пристрій досягає певного відсотка заряду акумулятора. Хоча програму оптимізовано для подовження часу роботи від акумулятора, вона буде доступна й для настільних ПК, щоб економити енергію постійно.