Новини Софт 15.05.2025 о 20:29 comment views icon

Microsoft закриває API пошуку Bing — розробники втратили важливий інструмент

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Вадим Карпусь

Автор новин

Microsoft закриває API пошуку Bing — розробники втратили важливий інструмент
Пошук Microsoft Bing

У світі технологій навіть великі гравці іноді різко змінюють курс — і це серйозно впливає на всю екосистему. Саме так сталося з Microsoft, яка неочікувано оголосила, що повністю зупиняє роботу Bing Search API. Для багатьох розробників це — серйозний удар, особливо враховуючи, що Google не пропонує аналогічного інструменту.

Bing Search API дозволяв розробникам отримувати результати пошуку без реклами, з урахуванням геолокації, з мільярдів вебсторінок. Цей інструмент використовували не лише незалежні розробники, а й великі сервіси. Наприклад, навіть конкуруючий пошуковий сервіс DuckDuckGo частково спирався на Bing API, щоб забезпечити альтернативний досвід пошуку без стеження.

І ось тепер — досить несподівано — Microsoft заявляє: Bing Search API буде остаточно відключено 11 серпня 2025 року. Усі наявні екземпляри API будуть повністю виведені з експлуатації, і API більше не буде доступним для використання. Жодної заміни не передбачено. Це рішення торкнеться всіх, хто використовує ресурси F1 і S1-S9 у Bing Search, або F0 і S1-S4 у Bing Custom Search.

Спільнота розробників була здивована цією раптовою заявою від Microsoft. Також викликає занепокоєння жорсткий графік припинення підтримки.

Microsoft радить використовувати загальнодоступні веб-дані в режимі реального часу під час створення відповідей за допомогою великих мовних моделей. Однак, Grounding with Bing Search не є реальною альтернативою Bing Search API. Велика проблема полягає в тому, що розробники та користувачі не мають доступу до «сирих» результатів пошуку. А отже, створити повноцінний пошуковий функціонал — неможливо. Це означає, що багато проєктів залишаться без ключового джерела даних.

На щастя, не все втрачено. Як альтернативу Bing Search API, розробники можуть використовувати Brave Search API. Цей сервіс уже використовують такі стартапи, як Cohere, Perplexity і Mistral. Brave Search API вважається більш доступним за ціною, особливо для невеликих команд і проєктів. При використанні до 2000 запитів на місяць він пропонується безкоштовно, а якщо потрібно більше, є кілька гнучких тарифів.

Це рішення Microsoft може змінити ринок пошукових сервісів: великі компанії змушені шукати нові джерела даних, а менші — можуть втратити функціональність. Водночас, це шанс для незалежних проєктів на кшталт Brave заявити про себе й запропонувати нові підходи до відкритого вебу.

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Джерело: neowin

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