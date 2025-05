Microsoft закриває API пошуку Bing — розробники втратили важливий інструмент

У світі технологій навіть великі гравці іноді різко змінюють курс — і це серйозно впливає на всю екосистему. Саме так сталося з Microsoft, яка неочікувано оголосила, що повністю зупиняє роботу Bing Search API. Для багатьох розробників це — серйозний удар, особливо враховуючи, що Google не пропонує аналогічного інструменту.

Bing Search API дозволяв розробникам отримувати результати пошуку без реклами, з урахуванням геолокації, з мільярдів вебсторінок. Цей інструмент використовували не лише незалежні розробники, а й великі сервіси. Наприклад, навіть конкуруючий пошуковий сервіс DuckDuckGo частково спирався на Bing API, щоб забезпечити альтернативний досвід пошуку без стеження.

І ось тепер — досить несподівано — Microsoft заявляє: Bing Search API буде остаточно відключено 11 серпня 2025 року. Усі наявні екземпляри API будуть повністю виведені з експлуатації, і API більше не буде доступним для використання. Жодної заміни не передбачено. Це рішення торкнеться всіх, хто використовує ресурси F1 і S1-S9 у Bing Search, або F0 і S1-S4 у Bing Custom Search.

⚠️Microsoft is depreciating Bing Search API. And there is no replacement available. Grounding with Bing Search is suggested as alternative, but…

“Developers and end users don't have access to raw content returned from Grounding with Bing Search”

Means that I can’t build full… pic.twitter.com/DfsAesHZIA

— Dmitry Katson (@DmitryKatson) May 13, 2025