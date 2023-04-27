Мобільні технології майбутнього: спливаючі фізичні кнопки на гнучкому OLED-екрані та перший голосовий дзвінок через супутник із звичайного телефону

Дослідники з Університету Карнегі-Меллона знайшли нове застосування для гнучких OLED-дисплеїв. Під час введення тексту на портативному пристрої поверхня екрана набуває форми клавіш, що дають тактильні відчуття при наборі. Технологія, що отримала назву Flat Panel Haptics, поки що не готова до практичного застосування, але виглядає найперспективнішою спробою.

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Вченим вдалося створити компактні та тонкі (1,5 мм) вбудовані електроосмотичні помпи (EEOP), здатні переміщати рідини за допомогою електричних полів замість механічних частин. З’єднані з таким же тонким резервуаром під ними та гнучкою поверхнею зверху, вони здатні майже миттєво (менше ніж за секунду) створювати тимчасові фізичні клавіші висотою до 5 мм, досить пружні та тверді.

Для реалізації технології у пристроях сучасні OLED-панелі все ще недостатньо гнучкі. Однак, при накладенні на EEOP навіть вони формують тактильно відчутний виступ. Технологія обмежена й тим, що форма та розмір клавіш заздалегідь визначені. Але в ідеалі їх можна зменшити до розміру екранного пікселя, що дозволить створювати кнопки будь-якого розміру та форми в будь-якому місці екрана.

Тим часом AST SpaceMobile та AT&T оголосили про перший двосторонній голосовий виклик за допомогою звичайного мобільного телефону та супутникового зв’язку. Дзвінок був зроблений з мережі AT&T (США) абоненту Rakuten (Японія) за допомогою немодифікованого смартфона Samsung Galaxy S22 через супутник AST SpaceMobile BlueWalker. Раніше технології супутникового зв’язку за допомогою звичайних смартфонів, представлені Starlink, T-Mobile та іншими компаніями забезпечували лише текстові повідомлення.

AST SpaceMobile заявляє, що будує першу та єдину космічну стільникову широкосмугову мережу. Поки не ясно, які подальші плани розгортання мережі та вартості послуги. AT&T і T-Mobile заявляли про те, що їхні клієнти в майбутньому матимуть доступ до супутникового зв’язку за допомогою наявних телефонів у складі більшості доступних тарифів.

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Джерело: Gizmodo, Engadget