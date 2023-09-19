Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch — гравці дуже незадоволені графікою рівня PS2

Користувачі преміумверсій (Premium Edition or Kollector Edition) отримали доступ до Mortal Kombat 1 за 5 днів до загального релізу 19 вересня. За цей час вийшли порівняння гри на різних платформах. Явно не на користь версії для Nintendo Switch, графіку якої порівнюють з PS2.

Гру критикують за гіршу навіть за очікування графіку за такого ж цінника, як на інших платформах — 70 доларів, виключення є лише у Великій Британії, де версія Switch коштує на 5 фунтів дешевше, ніж на Xbox і PlayStation, передає Videogameschronicle.

Crying at the Switch version of Mortal Kombat 1, Why didn’t they just wait for the next gen switch console, the fact it costs 70$ is robbery💀💀💀 pic.twitter.com/RHUFQJTHC5 — Synth Potato (Ameer) 🥔 (@SynthPotato) September 17, 2023

Версії для консолей Microsoft і Sony на старті отримали доволі високі оцінки 88 (Xbox Series X/S) і 86 (PS5) балів. Цікаво, що наразі Metacritic не показує оцінок для Mortal Kombat 1.

Користувачі радять скористатися змогою та зіграти на якійсь іншій консолі. Рівень графіки пережити можна, але поки у Switch є проблеми з продуктивністю в Mortal Kombat 1, проте можливо це поправлять латками. Для файтингу важливі таймінги та точність натискання кнопок.

Nintendo fans keep saying "graphics don't matter." Mortal Kombat heard you loud and clear. $70 for this. 🤣 pic.twitter.com/SqAMKQZ7YB — #WolverinePS5 (@HlNOMARUSUMO) September 17, 2023

Ще одна відмінність — відсутність Invasions, нового режиму вторгнень, який має стати однокористувацькою пригодою. Invasions буде доступний на Switch за кілька тижнів.