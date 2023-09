Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch — гравці дуже незадоволені графікою рівня PS2

Користувачі преміумверсій (Premium Edition or Kollector Edition) отримали доступ до Mortal Kombat 1 за 5 днів до загального релізу 19 вересня. За цей час вийшли порівняння гри на різних платформах. Явно не на користь версії для Nintendo Switch, графіку якої порівнюють з PS2.

Гру критикують за гіршу навіть за очікування графіку за такого ж цінника, як на інших платформах — 70 доларів, виключення є лише у Великій Британії, де версія Switch коштує на 5 фунтів дешевше, ніж на Xbox і PlayStation, передає Videogameschronicle.

Crying at the Switch version of Mortal Kombat 1, Why didn’t they just wait for the next gen switch console, the fact it costs 70$ is robbery💀💀💀 pic.twitter.com/RHUFQJTHC5

— Synth Potato (Ameer) 🥔 (@SynthPotato) September 17, 2023