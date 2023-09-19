Новини Ігри 19.09.2023 о 12:41

Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch — гравці дуже незадоволені графікою рівня PS2

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Юрій Орос

Автор новин

Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch — гравці дуже незадоволені графікою рівня PS2

Користувачі преміумверсій (Premium Edition or Kollector Edition) отримали доступ до Mortal Kombat 1 за 5 днів до загального релізу 19 вересня. За цей час вийшли порівняння гри на різних платформах. Явно не на користь версії для Nintendo Switch, графіку якої порівнюють з PS2.

Гру критикують за гіршу навіть за очікування графіку за такого ж цінника, як на інших платформах — 70 доларів, виключення є лише у Великій Британії, де версія Switch коштує на 5 фунтів дешевше, ніж на Xbox і PlayStation, передає Videogameschronicle.

Версії для консолей Microsoft і Sony на старті отримали доволі високі оцінки 88 (Xbox Series X/S) і 86 (PS5) балів. Цікаво, що наразі Metacritic не показує оцінок для Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch — гравці дуже незадоволені графікою рівня PS2

Користувачі радять скористатися змогою та зіграти на якійсь іншій консолі. Рівень графіки пережити можна, але поки у Switch є проблеми з продуктивністю в Mortal Kombat 1, проте можливо це поправлять латками. Для файтингу важливі таймінги та точність натискання кнопок.

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Помилки в статтях авторів і "авторів" новин і оглядів
Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch — гравці дуже незадоволені графікою рівня PS2
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LOTR_Racer

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Ще одна відмінність — відсутність Invasions, нового режиму вторгнень, який має стати однокористувацькою пригодою. Invasions буде доступний на Switch за кілька тижнів.

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kirill

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