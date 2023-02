«Не заява проти наготи, а збереження візуальної узгодженості» — CD Projekt Red про видалення 18+ текстур вульв із The Witcher 3

Нещодавно з’ясувалося, що у некст-ген версії The Witcher 3 деякі неігрові жіночі персонажі отримали детально опрацьовані зовнішні статеві органи з інтимними зачісками, хоча раніше ця зона була пласкою та безволосою, як у ляльки Барбі. Більш детальний опис події є в нашому попередньому матеріалі.

Тоді розробники з CD Projekt Red заявили, що реалістичні жіночі геніталії потрапили в гру ненавмисно і їх приберуть в одному з найближчих оновлень. Зважаючи на все, відверті моделі просочилися в гру з одним із фанатських модів.

Вважалося, що текстури вульв взято з моду Vaginas for Everyone. Але це виявилося не так. Представник CD Projekt Red сказав, що «розглянуті текстури вульви були частиною мода HD Monsters Reworked (HDMR), а не Vaginas for Everyone».

«У 2021 році, під час підписання угоди про передачу авторських прав, автор мода HDMR підтвердив CDPR, що він був єдиним автором мода, що розглядається. Автор мода HDMR надав CD Projekt Red права на використання мода, він був вказаний та отримав компенсацію за свою роботу. Ми зв’язалися з автором мода HDMR з питаннями для уточнення», — заявили в компанії.

У CD Projekt Red підтвердили, що мають намір прибрати надто відверті текстури вульв із гри. Але при цьому в компанії додають, що зобов’язання видалити зображення жіночих статевих органів із The Witcher 3 «не є заявою проти наготи або дорослих тем».

«Ми також хочемо додати, що видалення цих елементів не є заявою проти наготи чи дорослих тем, а скоріше спробою зберегти візуальну узгодженість для всіх моделей персонажів – включення цих текстур у гру не було чимось, що ми планували від початку», — заявляють у CD Projekt Red.

