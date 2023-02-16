Українські розробники поскаржилися на недоступність Copilot. Це збіглося релізом бізнес-версії ШІ-інструмента дописування коду GitHub та OpenAI

Корпоративну версію інструменту Copilot від GitHub, який дописує код за допомогою технології штучного інтелекту, було опубліковано для відкритого доступу. Однак, користувачі з України зіткнулися з неможливістю використання сервісу без VPN.

На основі контексту коду розробника Copilot дописує його частини, від невеликих нових рядків до складних алгоритмів. GitHub Copilot генерує близько 27% коду на GitHub станом на минулий рік, 61% з якого посідає Java. За відгуками, інструмент відчутно прискорює розробку. З 2021 року кілька сотень організацій використовують у своїй роботі ранній доступ до сервісу, публічний реліз зробив інструмент доступним всім (ну, майже). У реліз також були додані:

Нові алгоритми моделювання та потужніший ШІ

Фільтрування вразливостей на основі ШІ, блокування їхнього додавання до коду

Повноцінна робота з VPN, включаючи самопідписані сертифікати

Просунуте управління ліцензіями та політикою у межах організації

Додаткова конфіденційність

Спрощення реєстрації

Штучний інтелект, що зветься OpenAI Codex, був навчений на терабайтах відкритого коду і є, за словами технічного директора OpenAI Грега Брокмана, версією GPT-3 для програмування. Він виступає як асистент при використанні методу паралельного програмування (про що говорить і назва Copilot), без необхідності залучати другого програміста.

Неприємності з доступом в Україні почалися одразу після релізу Copilot For Business. Користувачі почали скаржитися на втрату з’єднання з плагінами програми. Найімовірнішою здається версія про відсутність підтримки з боку OpenAI, що вже призвело до блокування в Україні ChatGPT. Якщо коротко, суть політики компанії в тому, щоб не порушувати санкції щодо роботи в Криму та «ЛДНР», компанія про всяк випадок взагалі не працює в Україні, що виглядає абсурдно у контексті сенсу санкцій. GitHub або OpenAI або досі не прокоментувала ситуацію.

Джерело: AIN.ua