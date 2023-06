Nothing Phone (2): що відомо про майбутній смартфон на поточний момент

Замість того, щоб чекати повноцінного анонсу, Nothing воліє повільно і дозовано публікувати інформацію про свої пристрої. Цей підхід дозволяє добитися частої згадки у ЗМІ, але користувачам може бути важко відстежувати інформацію. Ми зібрали воєдино розрізнені відомості про майбутній смартфон Nothing Phone (2), щоб було простіше орієнтуватися в потоці новин.

Для Nothing Phone (2) компанія має намір випускати оновлення Android протягом 3 років, а оновлення безпеки – протягом 4 років.

We’re committed to making beautiful products that you feel proud to own.

To sustain our efforts, we’ll continue to offer 3 years of Android updates and 4 years of security updates. So Phone (2) can go further with you.

