Nothing Phone (2): що відомо про майбутній смартфон на поточний момент

Замість того, щоб чекати повноцінного анонсу, Nothing воліє повільно і дозовано публікувати інформацію про свої пристрої. Цей підхід дозволяє добитися частої згадки у ЗМІ, але користувачам може бути важко відстежувати інформацію. Ми зібрали воєдино розрізнені відомості про майбутній смартфон Nothing Phone (2), щоб було простіше орієнтуватися в потоці новин.

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Для Nothing Phone (2) компанія має намір випускати оновлення Android протягом 3 років, а оновлення безпеки – протягом 4 років.

We’re committed to making beautiful products that you feel proud to own. To sustain our efforts, we’ll continue to offer 3 years of Android updates and 4 years of security updates. So Phone (2) can go further with you. — Nothing (@nothing) May 31, 2023

Як очікується, смартфон Nothing Phone (2) буде офіційно представлений у липні цього року. Це буде пристрій преміального класу, покликаний конкурувати з iPhone. Але замість останнього флагманського процесора у ньому використовується чип Snapdragon 8+ Gen 1.

Водночас пристрій отримає акумулятор місткістю 4700 мАг (проти 4500 мАг у Nothing Phone першого покоління). У компанії очікують, що завдяки ефективності Snapdragon 8+ Gen 1 і ємнішій батареї загальна продуктивність Phone (2) буде приблизно на 80% вищою, ніж у попередника.

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Також Nothing показала тизерне зображення задньої панелі Phone (2). На ньому видно миготливий червоний світлодіод та перемикач. Передбачається, що світлодіод виконує роль індикатора сповіщень. Що стосується перемикача, то, враховуючи його розташування, швидше за все, це просто елемент дизайну. Ймовірно він розташований під склом задньої панелі.