Законопроєкт від ПФУ: щомісячна сплата ЄСВ та окрема звітність кожного місяця (замість єдиного звіту раз на квартал)

Українським посадовцям уривається терпець від нестримного бажання «покращити» життя українському бізнесу в умовах повномасштабної війни. Буквально днями ВРУ проголосувала за законопроєкт №8401 — він скасовує воєнні пільги для ФОП, повертає податкові перевірки й штрафи. Аж ось вже Пенсійний фонд України підготував новий законопроєкт, яким планують суттєво змінити умови звітності та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Нагадаємо, чергова «реформа» адміністрування ЄСВ відбулась кілька років тому. Наразі таке адміністрування здійснюється податковими органами. У ПФУ вважають, що нинішній порядок подання звітності, який діє з 1 січня 2021 року, має ряд недоліків:

відтермінування (від 1 до 3 місяців) надходження до реєстру застрахованих осіб відомостей про заробітну плату працівників, сплату єдиного внеску, страховий стаж застрахованих осіб та несвоєчасності включення звітних періодів для розрахунку розмірів виплат за соціальним страхуванням у випадку тимчасової непрацездатності, безробіття, нещасного випадку на виробництві, а також пенсії (що впливає, зокрема, на визначення права на пенсію);

послаблення платіжної дисципліни в частині сплати сум єдиного внеску внаслідок відтермінування граничних строків їх сплати, що створює ризики забезпеченості фінансовим ресурсом поточних виплат із системи соціального страхування; відтермінування реалізації заходів впливу для стягнення простроченої заборгованості, оскільки виникнення такої заборгованості відображається за зобов’язаннями, що містяться в квартальному звіті;

зміщення строку (від 1 до 3 місяців) розрахунків показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховуються для обчислення пенсії.

Саме тому виникла потреба у внесенні змін до Податкового кодексу України, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та деяких інших законодавчих актів України.

Законопроєкт від ПФУ пропонує усунути зазначені вказані недоліки наступним чином:

сплата ЄСВ повинна здійснюватись страхувальниками на рахунки територіальних органів ПФУ;

подавати звітність з ЄСВ необхідно щомісяця (наразі ФОПи подають звіти раз на рік, інший бізнес – раз на квартал) через вебпортал е-послуг ПФУ;

ФОПи повинні будуть сплачувати ЄСВ щомісяця (зараз – раз на квартал);

ПФУ хоче самостійно займатись питаннями адміністрування ЄСВ, мати функції контролю за його сплатою, стягнення недоїмки, штрафів та нарахованої пені.

Отже, пропозиції ПФУ призводять до того, що замість квартальної або річної єдиної звітності бухгалтерам впровадять дві. При цьому подавати потрібно буде:

щомісячну звітність з ЄСВ до ПФУ;

щоквартальну звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ) до Державної податкової служби.

Також і ФОПам доведеться подавати до ПФУ окремий річний звіт про нарахований за себе ЄСВ, а не у складі річної декларації. Крім розділення звітності, законопроєктом пропонується зобов’язати ФОПів сплачувати ЄСВ «за себе» щомісяця.

Якщо ВРУ підтримує ці новації, вони запрацюють з 1 січня 2024 року.

Джерело: dtkt