Qualcomm представила Snapdragon 7+ Gen 2 – флагманська продуктивність для середньобюджетних смартфонів

Процесор Snapdragon 7+ Gen 2 відстає за продуктивністю від Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, але пропонує помітне покращення порівняно з Snapdragon 7 Gen 1. Компанія заявляє, що процесор забезпечить підвищення продуктивності більш ніж на 50% і частоту до 2,91 ГГц. Також заявляється дворазове покращення продуктивності вбудованої графіки, на 13% краща енергоефективність та інтеграція ШІ на рівні усієї платформи.

Ігрові функції процесора включають об’ємний рендеринг, який додає графічні частинки, такі як туман та дим. За словами Qualcomm, автоматичне затінення зі змінною швидкістю має допомогти підвищити продуктивність і потужність шляхом рендерингу контенту, що знаходиться у фокусі, з повною роздільною здатністю та обмеження фону сцени до нижчої роздільної здатності. Компанія стверджує, що Snapdragon Sound з підтримкою Qualcomm aptX забезпечить потокову передачу музики без втрат та ігровий звук без затримок.

Чипсет підтримує захоплення фотографій до 200MP, а також захоплення HDR відео з потрійною експозицією з двох камер одночасно. Завдяки 18-бітній підтримці Triple ISP стало простіше робити якісніші зображення при дуже слабкому освітленні. Qualcomm заявляє, що пристрої, що використовують Snapdragon 7+ Gen 2, можуть знімати 30 зображень і об’єднувати їх кращі частини в один кадр, щоб отримувати яскравіші, чіткіші та яскравіші фотографії.

З можливостей підключення є підтримка двох SIM-карт 4G і 5G, а також швидкості завантаження даних мережею до 4,4 Гбіт/с завдяки новому модему X62 5G і до 3,6 Гбіт/с по Wi-Fi.

Snapdragon 7+ Gen 1 (SM7475)

У мережі також з’явилися тести SoC SM7475, що пов’язують із процесором Snapdragon 7+ Gen 1. Цей чип також забезпечує визначну продуктивність.

У Geekbench 5 платформа набирає 1232 та 4095 балів у однопотоковому та багатопотоковому режимах. Для порівняння, Snapdragon 7 Gen 1 набирає близько 850 та 3100 балів відповідно – приріст просто величезний. Це більше, ніж у Dimensity 8200 і дуже близько до Snapdragon 8 Plus Gen 1, не кажучи про Snapdragon 8 Gen 1

Раніше також мав місце витік про результат передбачуваного Snapdragon 7+ Gen 1 в AnTuTu, де він набирає трохи понад 1 млн балів. Тобто це дуже потужне рішення, яке можна порівняти з лінійкою Snapdragon 8.

Джерела: Engadget, GadgetTendency