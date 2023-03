Раджа Кодурі залишає Intel після 6 років роботи

У рамках реорганізації, що проводиться в Intel, компанія вирішила розпрощатися з Раджею Кодурі, який був виконавчим віцепрезидентом і головним архітектором. За словами генерального директора Intel Пета Гелсінгера, Кодурі залишить Intel до кінця березня.

Раджа Кодурі раніше працював у Apple, а також AMD, де очолював групу Radeon Technologies і розробляв архітектури графічних процесорів, такі як Polaris. Потім він заявив, що приєднається до Intel, і зрештою Кодурі став головою бізнес-підрозділу AXG. У грудні минулого року Intel розформувала цю групу та повернула Кодурі його колишню посаду головного архітектора.

Intel найняла Кодурі 6 років тому. Після того, як він покине нинішнього роботодавця, схоже, що тепер Кодурі має намір зосередитись на програмному забезпеченні. Докладніше про свої плани він розповість у найближчі тижні.

Thank you Pat and @intel for many cherished memories and incredible learning over the past 5 years. Will be embarking on a new chapter in my life, doing a software startup as noted below. Will have more to share in coming weeks. https://t.co/8DcnNdso3r

— Raja Koduri (Bali Makaradhwaja) (@RajaXg) March 21, 2023