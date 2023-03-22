Раджа Кодурі залишає Intel після 6 років роботи

У рамках реорганізації, що проводиться в Intel, компанія вирішила розпрощатися з Раджею Кодурі, який був виконавчим віцепрезидентом і головним архітектором. За словами генерального директора Intel Пета Гелсінгера, Кодурі залишить Intel до кінця березня.

Раджа Кодурі раніше працював у Apple, а також AMD, де очолював групу Radeon Technologies і розробляв архітектури графічних процесорів, такі як Polaris. Потім він заявив, що приєднається до Intel, і зрештою Кодурі став головою бізнес-підрозділу AXG. У грудні минулого року Intel розформувала цю групу та повернула Кодурі його колишню посаду головного архітектора.

Intel найняла Кодурі 6 років тому. Після того, як він покине нинішнього роботодавця, схоже, що тепер Кодурі має намір зосередитись на програмному забезпеченні. Докладніше про свої плани він розповість у найближчі тижні.

Thank you Pat and @intel for many cherished memories and incredible learning over the past 5 years. Will be embarking on a new chapter in my life, doing a software startup as noted below. Will have more to share in coming weeks. https://t.co/8DcnNdso3r — Raja Koduri (Bali Makaradhwaja) (@RajaXg) March 21, 2023

Попри те, що серія GPU Arc Alchemist була відкладена на кілька місяців, Intel спростувала чутки про можливе скасування випуску дискретних графічних процесорів. Компанія залишається прихильною до встановленої дорожньої карти й зараз працює над серією GPU Battlemage.

Джерело: videocardz