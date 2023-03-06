Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (зима 2023): фахівців стало на 5,3% менше, в основному, через релокейт до закордонних офісів

Український профільний ресурс DOU.UA підготував актуальний рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» станом на зиму 2023 року. Зазначається, що в 50 найбільших ІТ-компаніях стало менше на 5,3% фахівців (приблизно 5200 осіб), і більшість з них — технічні (4600 осіб). В основному, це пов’язано з релокацією фахівців в закордонні офіси. Спеціалісти легалізуються в інших країнах і припиняють сплачувати податки в Україну. Нині у 50 найбільших IT-компаніях України працює 92,4 тис. людей проти 100 тис. у січні 2022 року.

«Фактично українські IT-компанії продовжують активно зростати, але здебільшого вже не в Україні», – зазначають фахівці DOU.UA.

Склад «великої п’ятірки» не змінився, однак EVOPLAY піднялася на 4-ту сходинку замість Luxoft Ukraine. EVOPLAY єдина з «великої п’ятірки» зберегла позитивну динаміку (+253 фахівця за минулі пів року). Загалом же кількість спеціалістів у п’яти найбільших компаніях зменшилася на 3,3 тисячі людей.

Лише 14 компаній із 50 найбільших зберегли позитивну динаміку приросту в другому півріччі. П’ять компаній збільшилися на понад 100 спеціалістів. Лідер зростання — GR8 Tech («Грейт Тек») — це компанія-наступниця Parimatch Tech. Вона вийшла на ринок у січні 2023-го та успадкувала команду Parimatch. У другому півріччі 2022-го компанія активно наймала в Україні та світі — усього 323 спеціалісти. Також частково фахівці холдингу приєдналися до GR8 Tech, тож загальна кількість людей зросла.

34 компанії із топ-50 мають негативну динаміку зростання за минуле півріччя. В основному таку ситуацію пояснюють легалізацією спеціалістів в інших офісах компаній за кордоном. Тобто компанії фактично не втрачають фахівців, а перевозять їх в інші свої офіси й продовжують наймати за межами України.

Разом з тим у другому півріччі компанії продовжили активно відкривати нові офіси — щонайменше 27 компаній це зробили. Найпопулярнішим українським містом стала Полтава: там з’явилося п’ять нових офісів IT-компаній. Також компанії обирали Одесу, Київ, Харків, Львів, Черкаси, Кропивницький, Ужгород, Тернопіль, Івано-Франківськ і Чернівці.

Проте все ж більше нових офісів українські IT-компанії відкрили за кордоном. Лідирують такі локації, як Польща, Румунія, Колумбія, Індія, Португалія та Іспанія.

У першому півріччі компанії досить активно закривали офіси в різних містах (усього закрито 32 офіси). У другому півріччі цей процес майже зупинився (1 закритий офіс). Intellias призупинила роботу офісу в Харкові, але планує його відкрити знову, коли ситуація з безпекою покращиться. Офіс DataArt у Херсоні в аварійному стані та не працює. І є навіть зворотні випадки: Playrix знову відкрила для відвідування офіс у Харкові.

Цілком логічно, що в цьому році спостерігається міграція фахівців в Україні. Якщо порівняти з даними за 2021 рік до повномасштабного вторгнення, у Харкові стало на 11 тис. фахівців менше, у Києві — на 10 тис. Натомість у Львові айтівців побільшало на тисячу.

Також зазначається, що наразі у більшості компаній приблизно чверть команди перебуває за кордоном.

Цього року у компаній також запитували про те, скільки вони мають спеціалістів, які служать у ЗСУ, і чи зберігають їм грошову компенсацію. З’ясувалося, що половина компаній мають до 50 фахівців в армії.

27 компаній зберігають ІТ-фахівцям в ЗСУ оплату в повному обсязі. Однак у багатьох є варіації. Наприклад, спеціалісти, які беруть участь в активних бойових діях, отримують заробітну плату в повному обсязі, а ті, хто перебуває на територіях без активних бойових дій, отримують частину компенсації.

Деякі компанії закріплюють визначену суму за всіма мобілізованими, наприклад, це може бути $1000. Є компанії, які не всю компенсацію зберігають фрилансерам. Деякі повністю фінансово підтримували фахівців до початку 2023 року, а нині почалися обмеження з виплатами через нове законодавство.

Компанії мають помірні плани щодо розширення у першому півріччі 2023-го. Більшість планує набирати не більше як 200 фахівців. 11 компаній хочуть залишитися на тому ж рівні, а одна навіть планує скорочення.

Активні плани з релокації співробітників наразі у компаній відсутні.