Шахраї навчились «‎підробляти» сині галочки в Gmail — Google готує термінове оновлення

Google представила нову систему верифікації в Gmail місяць тому, зазначивши, що додаткова позначка «‎убезпечить користувачів і допоможе розрізнити справжні листи компанії від повідомлень шахраїв» – однак останні, схоже, знайшли спосіб обійти перевірку.

Для верифікації компаній Google використовує BIMI (Brand Indicators for Message Identification) – засіб ідентифікації відправника в Gmail, завдяки якому до розсилки додається логотип бренду; DMARC – автентифікація повідомлень на основі домену, звітування та відповідності; та VMC – сертифікат перевіреної позначки, виданий центром сертифікації, таким як Entrust або DigiCertto. Старший архітектор з кібербезпеки Dartmouth Health Кріс Пламмер у Twitter поділився детальним прикладом того, як зловмисники підробляють сині значки.

Шахрайський лист так само містить логотип компанії (у цьому випадку служби доставки UPS) та доменом «ups.com‎», який надає галочку відправнику і робить повідомлення, схожим на офіційне. Одержувачу пропонують перейти за посиланням для підтвердження даних перед отриманням посилки.

There is most certainly a bug in Gmail being exploited by scammers to pull this off, so I submitted a bug which @google lazily closed as “won’t fix – intended behavior”. How is a scammer impersonating @UPS in such a convincing way “intended”. pic.twitter.com/soMq7KraHm

— plum (@chrisplummer) June 1, 2023