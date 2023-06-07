Новини Софт 07.06.2023 о 13:33

Шахраї навчились «‎підробляти» сині галочки в Gmail — Google готує термінове оновлення

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Google представила нову систему верифікації в Gmail місяць тому, зазначивши, що додаткова позначка «‎убезпечить користувачів і допоможе розрізнити справжні листи компанії від повідомлень шахраїв» – однак останні, схоже, знайшли спосіб обійти перевірку.

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Для верифікації компаній Google використовує BIMI (Brand Indicators for Message Identification) – засіб ідентифікації відправника в Gmail, завдяки якому до розсилки додається логотип бренду; DMARC – автентифікація повідомлень на основі домену, звітування та відповідності; та VMC – сертифікат перевіреної позначки, виданий центром сертифікації, таким як Entrust або DigiCertto. Старший архітектор з кібербезпеки Dartmouth Health Кріс Пламмер у Twitter поділився детальним прикладом того, як зловмисники підробляють сині значки.

Шахрайський лист так само містить логотип компанії (у цьому випадку служби доставки UPS) та доменом «ups.com‎», який надає галочку відправнику і робить повідомлення, схожим на офіційне. Одержувачу пропонують перейти за посиланням для підтвердження даних перед отриманням посилки.

Дослідник каже, що одразу написав Google, яка спочатку позначила помилку такою, що «‎не виправляється», але згодом змінила позицію. Компанія каже, що проблема виникає через «‎вразливість третьої сторони», і надалі вимагатиме від відправників використання стандарту автентифікації DomainKeys Identified Mail (DKIM), щоб отримати відповідність для синіх галочок. Ця нова вимога буде введена в дію до кінця цього тижня.

Ще більше реклами у Gmail — відтепер спонсоровані повідомлення «‎розкидані» по всій теці з вхідними листами


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