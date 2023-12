Sony «назавжди заблокувала» багато облікових записів PlayStation, і ніхто не знає, чому

Чимало користувачів PlayStation Network виявили, що їх облікові записи були несподівано заблоковані назавжди.

Подібні повідомлення отримали багато інших користувачів, про що вони повідомляють на різних соціальних платформах.

Without any notice, @PlayStation / @AskPlayStation permanently banned me from the #PlayStation Network. No one knows why! I don't have a chargeback, I can't appeal & no response to suspension status. CS says to create a new account & disconnected me.#sony #psn #gaming #ps5 pic.twitter.com/YdoeHM76Iv

— Michael Dhaliwal (@michaeldhaliwal) December 4, 2023