Новини Ігри 05.12.2023 о 11:38 comment views icon

Sony «назавжди заблокувала» багато облікових записів PlayStation, і ніхто не знає, чому

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Вадим Карпусь

Автор новин

Чимало користувачів PlayStation Network виявили, що їх облікові записи були несподівано заблоковані назавжди.

«Цей обліковий запис назавжди заблокований у PlayStation Network через порушення Умов обслуговування PlayStation Network та Угоди користувача», – йдеться в повідомленні Sony одному з постраждалих користувачів.

Подібні повідомлення отримали багато інших користувачів, про що вони повідомляють на різних соціальних платформах.

Разом з блокуванням облікового запису користувачі втрачають доступ до своїх бібліотек ігор PlayStation, на які вони могли б витратити великі суми грошей.

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Сама Sony поки що ніяк не коментує цю ситуацію з блокуванням користувачів. Поки що неясно, наскільки поширена ця проблема. У соціальних мережах є публікації від десятків постраждалих користувачів, але їх може бути значно більше.

Джерело: The Verge

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