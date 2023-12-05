Sony «назавжди заблокувала» багато облікових записів PlayStation, і ніхто не знає, чому

Чимало користувачів PlayStation Network виявили, що їх облікові записи були несподівано заблоковані назавжди.

«Цей обліковий запис назавжди заблокований у PlayStation Network через порушення Умов обслуговування PlayStation Network та Угоди користувача», – йдеться в повідомленні Sony одному з постраждалих користувачів.

Подібні повідомлення отримали багато інших користувачів, про що вони повідомляють на різних соціальних платформах.

Without any notice, @PlayStation / @AskPlayStation permanently banned me from the #PlayStation Network. No one knows why! I don't have a chargeback, I can't appeal & no response to suspension status. CS says to create a new account & disconnected me.#sony #psn #gaming #ps5 pic.twitter.com/YdoeHM76Iv — Michael Dhaliwal (@michaeldhaliwal) December 4, 2023

Разом з блокуванням облікового запису користувачі втрачають доступ до своїх бібліотек ігор PlayStation, на які вони могли б витратити великі суми грошей.

Сама Sony поки що ніяк не коментує цю ситуацію з блокуванням користувачів. Поки що неясно, наскільки поширена ця проблема. У соціальних мережах є публікації від десятків постраждалих користувачів, але їх може бути значно більше.

Джерело: The Verge