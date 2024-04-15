Сценарист Dragon Age вважає серіал за грою «жахливою ідеєю», але погодився б, якби він був несхожий на «Честь злодіїв»

Провідний сценарист серії ігор Dragon Age від BioWare поділився думками про те, які ігри, на його думку, могли б стати чудовою телеадаптацією. І Dragon Age не є однією з них.

15 квітня Девід Гейдер, який зараз очолює компанію Summerfall Games, поділився своєю думкою про те, яка гра потребує телеадаптації. Відповідь розробника щодо власного продукту здивувала. Гейдер, який відповідає за сеттінг гри, вважає, що перенесення її історії на телебачення — «жахлива ідея».

I imagine everyone would expect me to say Dragon Age, but that’d be a terrible idea. I want to see a David Lynch-style (on acid) Disco Elysium. Or maybe Banishers. https://t.co/vljIVHAKKc — David Gaider (@davidgaider) April 15, 2024

«Гадаю, всі очікують, що я скажу Dragon Age, але це була б жахлива ідея. Я хочу побачити Disco Elysium у стилі Девіда Лінча (на кислоті). Або, можливо, Banishers», — відповів Гейдер на твіт з запитанням.

На запитання, чому Гайдер не вважає, екранізацію Dragon Age чи навіть Mass Effect перспективними, розробник пояснив: «Ви забираєте інтерактивний елемент, і у вас залишається лише стандартна фентезійна історія».

Що стосується Mass Effect, Гайдер каже: «Як і Dragon Age або BG3, мені важко уявити серіал Mass Effect, яке б робило щось, що ми ще не бачили десяток разів. Серіал Halo, наприклад, легко міг би бути Mass Effect-ом».

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Шанувальники творчості Гайдера також висловили йому свої пропозиції. Один з них запропонував серіал на основі Animal Crossing, на що ветеран BioWare відповів: «Якби це мало або зовсім не було схоже на реальну гру, звичайно. Animal Crossing, але це напружений політичний трилер».

Попри це, Гайдер каже, що якби був інтерес до телевізійної адаптації Dragon Age, він готовий прийняти цей виклик за однієї умови. «Я був би радий написати серіал Dragon Age, але я можу сказати вам прямо зараз, партійне фентезі, як «Підземелля і дракони: Честь злодіїв», не буде моїм першим вибором. Або другим. Або навіть третім».

Джерело: Games Radar