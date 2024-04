Сценарист Dragon Age вважає серіал за грою «жахливою ідеєю», але погодився б, якби він був несхожий на «Честь злодіїв»

Провідний сценарист серії ігор Dragon Age від BioWare поділився думками про те, які ігри, на його думку, могли б стати чудовою телеадаптацією. І Dragon Age не є однією з них.

15 квітня Девід Гейдер, який зараз очолює компанію Summerfall Games, поділився своєю думкою про те, яка гра потребує телеадаптації. Відповідь розробника щодо власного продукту здивувала. Гейдер, який відповідає за сеттінг гри, вважає, що перенесення її історії на телебачення — «жахлива ідея».

I imagine everyone would expect me to say Dragon Age, but that’d be a terrible idea. I want to see a David Lynch-style (on acid) Disco Elysium. Or maybe Banishers. https://t.co/vljIVHAKKc

— David Gaider (@davidgaider) April 15, 2024