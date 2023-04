«Це був перфоманс». Актор серіалу Netflix «Сварка» намагається за допомогою копірайт-страйків заблокувати старе відео, де описує зґвалтування жінки

У соцмережах закликають бойкотувати комедійно-драматичний серіал Netflix «Сварка» – після того, як було опубліковане відео з подкасту 2014 року, де один з акторів шоу Девід Чоу описує процес зґвалтування, у якому нібито брав участь.

Ще у 2014-му Чоу опублікував заяву про те, що уривок з відео є «перфомансом», під час якого він перебував у нестабільному психічному стані. Журналісти знову згадали про ролик на тлі виходу нового серіалу Netflix «Сварка»/ Beef, і він швидко став вірусним у соцмережах.

Нині актор надіслав заяву на видалення твітів з роликом, чомусь посилаючись на порушення авторських прав (DMCA) – однак скарга була успішною, і деякі публікації з кліпами вже видалені із Twitter.

David Choe wrote to Twitter to get the video I posted of him talking about the woman he says he raped taken down on copyright grounds.

He claims his *nonprofit* owns the copyright to the video of him talking about the alleged rape. pic.twitter.com/6IaSXTOeQ1

— Aura Bogado (@aurabogado) April 16, 2023