«Це був перфоманс». Актор серіалу Netflix «Сварка» намагається за допомогою копірайт-страйків заблокувати старе відео, де описує зґвалтування жінки

У соцмережах закликають бойкотувати комедійно-драматичний серіал Netflix «Сварка» – після того, як було опубліковане відео з подкасту 2014 року, де один з акторів шоу Девід Чоу описує процес зґвалтування, у якому нібито брав участь.

Курс Receuitment Хочеш в IT, але гуманітарій? Ставай рекрутером лише за 650 годин Ву-ху! Хочу!

Ще у 2014-му Чоу опублікував заяву про те, що уривок з відео є «перфомансом», під час якого він перебував у нестабільному психічному стані. Журналісти знову згадали про ролик на тлі виходу нового серіалу Netflix «Сварка»/ Beef, і він швидко став вірусним у соцмережах.

Нині актор надіслав заяву на видалення твітів з роликом, чомусь посилаючись на порушення авторських прав (DMCA) – однак скарга була успішною, і деякі публікації з кліпами вже видалені із Twitter.

«Кілька користувачів Twitter — @MediumSizeMeech і @aurabogado повторно завантажили кліп зі 106 епізоду подкасту DVDASA під назвою «Erection Quest», початково опублікованого 10 березня 2014 року, без нашої згоди», — йдеться у запиті на видалення від Чоу.

David Choe wrote to Twitter to get the video I posted of him talking about the woman he says he raped taken down on copyright grounds. He claims his *nonprofit* owns the copyright to the video of him talking about the alleged rape. pic.twitter.com/6IaSXTOeQ1 — Aura Bogado (@aurabogado) April 16, 2023

Twitter відреагував оперативно, призупинивши функціонування журналістських акаунтів. Фундація свободи преси розкритикувала це рішення, зазначивши, що «зловживання процедурами видалення DMCA для цензури журналістів є серйозною та поширеною проблемою».

Сам генеральний директор соцмережі Ілон Маск минулого місяця назвав власників авторських прав, які використовують сповіщення про видалення як зброю «надмірно старанними» і «чумою для людства».

Курс «Фінансовий менеджер» Стань фінансовим директором лише за 13 лекцій Записатися

А керівник відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін повідомила Arstechnika, що соцмережа детально розглядає кожну скаргу DMCA, щоб переконатися, що вона обґрунтована. Серед поширених причин відмови на запити, вона назвала «недобросовісне повідомлення про те, що хтось заявляє, що є власником прав, хоча насправді не володіє ними» або «повідомлення, де хтось вимагає призупинити роботу акаунта користувача, якщо він не заплатить власнику прав гроші, які часто виявляються шахрайськими».

Крім акторської роботи в «Сварці», Девід Чоу відомий як графіті-художник та розробляв титульні картинки для багатьох шоу. Подкаст DVDASA Чоу вів разом з порнозіркою Асою Акірою, де в епізоді «The Erection Quest» описав зустріч з темношкірою масажисткою Роуз, яку він нібито примусово залучив до сексуального акту. Після того, як Акіра «пожартувала», що Чоу насправді зґвалтував Роуз, той відповів:

«Я визнаю, що це зґвалтування, але я не ґвалтівник».

Проте він також стверджував у подкасті, що під час процесу його найбільш збудили «гострі відчуття від можливого потрапляння до в’язниці».

Після негативної реакції суспільства у 2014 році, Чоу перепросив перед усіма, хто «вважав, що ці історії правдиві» і уточнив, що подкаст мав бути «темним, позбавленим смаку, абсолютно нешанобливим шоу, де ми трахаємося з усіма слухачами».

«Я не ґвалтівник. Ненавиджу ґвалтівників і вважаю, що їх слід ґвалтувати та вбивати. Я художник і оповідач, і розглядаю своє шоу DVDASA як розширення цього мистецтва. Якщо я в чомусь і винний, то в поганій розповіді», — сказав Чоу у 2014 році.

Однак ця заява не задовольнила найбільших критиків, які наполягали на тому, що Чоу сприяє культурі зґвалтувань, присоромлюючи жертву та нормалізуючи сексуальне насильство. Через три роки актор все ще відповідав на закиди, випустивши другу заяву у 2017 році.

«Я прошу вибачення за будь-яку шкоду, яку я заподіяв своїми минулими словами. Секс без згоди — це зґвалтування, і над цим недоречно жартувати. Я був на піку свого психічного захворювання, і останні 3 роки провів у психіатричних закладах, зцілюючи себе та присвячуючи своє життя допомозі та зціленню інших через любов і дії», — сказав Чоу у 2017 році.

Нині актор захищається через використання скарг про порушення авторських прав. Заяву він надіслав не лише у Twitter, а й в Google (один користувач поділився кліпом з теки власного Google Диска). І схоже, друга компанія також задовольнила вимоги Чоу — нині файл не доступний для перегляду. Актор також, схоже, взявся й за TikTok — що призвело до видалення аудіо з кліпу принаймні в одному випадку.