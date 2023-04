У Google Meet нарешті з’явилася підтримка відеодзвінків у роздільній здатності 1080p, але тільки для передплатників Workspace та Google One

Останнім часом Google поступово додає у свої сервіси функції, які мають попит користувачів і вже давно є у конкурентів, але чомусь були відсутні в рішеннях пошукового гіганта. Так, нещодавно у Google Authenticator з’явилася хмарна синхронізація облікових записів. А тепер у Google Meet нарешті додана підтримка відеодзвінків у роздільній здатності 1080p (що є у Zoom і Microsoft Teams). Щоправда, скористатися цією перевагою зможуть лише власники платної підписки.

Google випустила відповідне оновлення Meet для користувачів деяких тарифів Workspace та Google One. При цьому доступ до відеодзвінків у роздільній здатності 1080p пропонується лише у вебверсії Google Meet. Отже, фактична можливість використання цієї функції ще залежить і від вебкамери комп’ютера. Google також зазначає, що користувачам буде потрібна додаткова пропускна здатність для відправлення відео 1080p. Якщо ж пропускна спроможність каналу «обмежена», сервіс автоматично скоригує роздільну здатність відео.

Ще слід зазначити, що нова функція не активована за замовчанням в Google Meet. Її потрібно увімкнути вручну, натиснувши на три точки у правому верхньому куті відеопотоку, а потім вибравши пункт Turn on HD video.

Google повідомляє, що відеозв’язок з роздільною здатністю 1080p в Google Meet доступний для всіх користувачів з наступними планами: Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials та Frontline. Він також доступний для користувачів із тарифним планом Google One, що включає не менше 2 ТБ сховища.

Джерело: The Verge