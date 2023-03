У SpaceX проблеми зі Starlink v2 Mini — частину супутників знімуть з орбіти

27 лютого SpaceX в межах місії Starlink Group 6-1 запустила на низьку навколоземну орбіту 21 супутник зв’язку Starlink — перші апарати v2 Mini. Однак днями Ілон Маск написав у Twitter, що супутники стикнулися з «деякими проблемами» — чим підтвердив припущення індустрії про те, що апарати змінили орбіти.

Другий ступінь Falcon 9 успішно доставив супутники на орбіту з параметрами 365 на 373 кілометрів та нахилом 43 градуси, звідки вони мали поступово перейти на робочу орбіту 530 кілометрів. Однак за кілька днів супутники припинили підвищення, зупинившись на висоті близько 380 кілометрів. Приблизно з 15 березня, орбітальна висота супутників почала зменшуватися з різною швидкістю приблизно до 365 кілометрів.

Lot of new technology in Starlink V2, so we’re experiencing some issues, as expected.

Some sats will be deorbited, others will be tested thoroughly before raising altitude above Space Station.

— Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2023