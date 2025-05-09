Всі ігри Mafia зʼявились у GeForce NOW — The Old Country додадуть на релізі

Сервіс GeForce NOW цього тижня отримав одразу всю франшизу Mafia — від класичних частин до майбутньої Mafia: The Old Country.
NVIDIA офіційно підтвердила, що всі основні ігри серії вже доступні для стрімінгу в хмарі. Нова гра, яка змінює традиції з відкритим світом, приєднається до списку одразу після релізу 8 серпня. Усі три частини — Mafia, Mafia 2 та Mafia 3 — а також оновлені Definitive Edition-версії, тепер можна запускати напряму з хмари. Це стосується як користувачів Steam, так і Epic Games Store.
Ось повний список ігор, які додали в GeForce NOW цього тижня:
- Mafia (Steam)
- Mafia II (Classic) (Steam)
- Mafia: Definitive Edition (Steam та Epic Games Store)
- Mafia 2: Definitive Edition (Steam та Epic Games Store)
- Mafia 3: Definitive Edition (Steam та Epic Games Store)
- Mafia: The Old Country (8 серпня)
До цього списку також приєдналися нові релізи:
- Survival Machine (Steam, 7 травня)
- Revenge of the Savage Planet (Steam та Xbox, у PC Game Pass, 8 травня)
- Spirit of the North 2 (Steam, 8 травня)
- Towerborne (Steam та Xbox, у PC Game Pass)
Якщо хтось ще не грав в класичну Mafia — можливо це натяки всесвіту. Перша частина розповідає історію таксиста Томмі Анджело, якого випадкова зустріч заносить у мафіозне Друга частина продовжує справу з Віто Скалетто в головній ролі, який разом із другом Джо просувається кримінальним світом Емпайр-Бей. А Mafia 3 переносить до Нью-Бордо 1968 року. Лінкольн Клей повертається з В’єтнаму та створює нову сім’ю після того, як італійська мафія знищує його попередню.
А ось приквел — Mafia: The Old Country — обіцяє нову сторінку в історії мафіозної саги. Щойно гра вийде, її одразу можна буде запускати через GeForce NOW. Реліз очікується 8 серпня.
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Джерело: NVIDIA
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