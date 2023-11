Видання CoinDesk купила криптовалютна біржа Bullish

Bullish, криптовалютна біржа, якою керує колишній президент Нью-Йоркської фондової біржі Том Фарлі, придбала сайт криптовалютних новин CoinDesk, у якого були фінансові проблеми після банкрутства FTX.

Придбання не вплине на управлінську команду CoinDesk, а сама біржа працюватиме «як незалежна дочірня компанія», передає The Verge. CoinDesk також запустить редакційний комітет на чолі з колишнім головним редактором Wall Street Journal Меттом Мюрреєм.

Хоча CoinDesk вперше викрив діру в балансі FTX в листопаді минулого року, наслідки цього спричинили проблеми для її материнської компанії, Digital Currency Group (DCG). DCG — це криптовалютна венчурна компанія, яка придбала CoinDesk у 2016 році за $500 тис. Однак дочірня криптовалютна компанія DCG, Genesis, мала кошти, пов’язані з FTX, що призвело до її банкрутства. У вересні Genesis подала до суду на DCG, намагаючись повернути 620 мільйонів доларів невиплачених кредитів. Як DCG, так і Genesis також зіткнулися з позовом Генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, яка стверджує, що компанії ввели інвесторів в оману і спричинили втрату понад 1 мільярд доларів.

