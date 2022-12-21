Європейська ракета Vega C зазнала невдачі під час другого запуску – втрачено два оптичні супутники Airbus Pléiades Neo

Середньотоннажна ракета Vega C з двигуном українського виробництва стартувала з європейського космодрому до Кури, Французька Гвіана, 20 грудня з двома супутниками для Airbus. Угрупування супутників Pléiades Neo призначене для знімання поверхні Землі. Перший ступінь ракети, відомий як P120C, відпрацював нормально, але другий, Zefiro 40, – ні.

«Приблизно через 2 хвилини і 27 секунд після старту на Zefiro 40 стався збій, що поклало край місії Vega C, — заявили представники французької компанії Arianespace, яка керує Vega C. — Проводиться аналіз даних, щоб визначити причини цього збою».

Чотирьохступінчаста ракета висотою 35 м є потужнішою версією Vega, яка вперше піднялася в повітря у 2012 році. Vega C може вивести близько 2300 кг корисного навантаження на синхронну по відношенню до Сонця орбіту висотою 700 кілометрів, порівняно з 1500 кг, які може доставляти більш стара ракета.

Два космічні кораблі, котрі були втрачені через аварію у вівторок, Pléiades Neo 5 та Pléiades Neo 6, разом важили 1977 кг. Вони прямували на орбіту, де мали завершити формування угруповання Airbus Pléiades Neo для отримання зображень Землі.

«Група складається з чотирьох однакових супутників, створених з використанням останніх інновацій і технологічних розробок Airbus, вона дозволяє кілька разів на день робити знімки будь-якої точки земної кулі з роздільною здатністю 30 см», — йдеться в описі місії Vega C від Arianespace. «Дуже маневрені та чуйні, вони можуть бути розгорнуті для виконання завдання за 15 хвилин до початку знімання та відправити зображення назад на Землю протягом наступної години, — уточнюють в Arianespace. — Менше, легше, маневреніше, точніше та швидше, ніж у конкурентів – вони є першими супутниками у своєму класі, доступними на ринку».

До невдалої спроби Vega C мала лише один політ: у липні 2022 року ракета успішно вивела на орбіту супутник LARES-2 вагою 295 кг, розроблений Італійським космічним агентством, а також шість кубсатів.

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Спочатку передбачалося, що місія стартує 24 листопада. Але Arianespace затримала її майже на місяць, щоб замінити несправні вузли ракети, що вимагало відкриття обтічника корисного навантаження Vega C на підприємстві в Куру.

Подальший аналіз повинен визначити, чи несправні вузли мають якесь відношення до невдалого запуску. Більше інформації про проблему Arianespace надасть вже сьогодні на телеконференції для ЗМІ.

Подібні неприємності траплялися і з першим поколінням ракет Vega, які були також українські двигуни. Однак, як ймовірно і цього разу, проблема полягала не у двигуні:

Джерело: Space.com