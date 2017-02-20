Беспилотный гоночный электромобиль DevBot с искусственным интеллектом попал в аварию в первой же гонке RoboRace

Во время очередного этапа гоночной серии Formula E, в которой выступают электромобили с открытыми колесами, состоялась первая гонка беспилотных автомобилей с искусственным интеллектом RoboRace. К сожалению, первый блин вышел комом, так как только одному прототипу DevBot удалось добраться до финиша, тогда как второй разбился об ограждение.

Как отметили разработчики, искусственный интеллект электромобиля DevBot 2 попытался «раздвинуть границы» (трассы, а не сознания), что и помешало ему вписаться в траекторию. Они же отметили, что ни один из «пилотов» не пострадал, однако пока непонятно, насколько сильно расстроился ИИ, смогут ли его успокоить и заставить выйти на трассу к следующему этапу и завидует ли он DevBot 1, который вышел победителем в этой гонке по причине схода гонщика №2.

Напомним, что серия беспилотных электрических болидов RoboRace была анонсирована еще в 2015 году. Гоночный уикенд серии должен включать в себя две гонки, часовые заезды будут начинаться за два часа до старта квалификации и гонки Formula E. Первые испытания тренировочной машины DevBot (Development Bot — «робот развития») c cуперкомпьютером NVIDIA Drive PX2 в качестве «мозга» прошли в 2016 году в закрытом режиме на трассе в Сильверстоуне.

Источник: Motor