Nissan наконец назвал дату официального анонса электромобиля Leaf второго поколения — 6 сентября 2017 года

Наиболее ожидаемыми электромобилями 2017 года без сомнения являются Tesla Model 3 и обновленный Nissan Leaf. И если о первом мы уже знаем практически всё, включая дату начала продаж (напомним, это произойдет 28 июля), то японский автопроизводитель до недавних пор ограничивался тизерами фар и руля. Третьим тизером стал фрагмент «радиаторной решетки», но в Nissan по всей видимости осознали, что сама по себе такая фотография будет просто издевательством над потенциальными покупателями, поэтому дополнили ее сроком глобального анонса новинки.

Итак, судя по информации с официального сайта, Nissan Leaf 2017-го модельного года представят публике 6 сентября текущего года на автошоу во Франкфурте. Представители автопроизводителя отметили, что продажи нового электромобиля начнутся «в кратчайшие сроки» после анонса, так что можно ожидать, что первые владельцы получат свои автомобили уже осенью текущего года.

Напомним, что Nissan Leaf второго поколения получит заметно обновленный дизайн, цифровую панель управления и систему автономного вождения ProPILOT. Также ожидается, что электромобиль оснастят более мощным электродвигателем на 100 кВт, а также двумя вариантами аккумуляторных батарей с запасом хода порядка 300 км (40 кВтч) и 500 км (60 кВтч). Отметим, что на данный момент средний пробег Nissan Leaf составляет 250 км с комплектом батарей на 30 кВтч (модель 2016 года) или 160 км с батареей на 24 кВтч (более старые модели).

P.S. Для справки, в июне 2017 года продажи Nissan Leaf текущего поколения на рынке США составили 1500 экземпляров в месяц, тогда как годом раньше бренд продал только 1100 экземпляров — прирост составил около 37%.

Источник: Nissan