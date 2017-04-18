AMD представила линейку видеокарт Radeon RX 500

Как и ожидалось, сегодня, 18 апреля, компания AMD официально представила линейку видеокарт Radeon RX 500, в которую вошли модели RX 550, 560, 570 и топовая RX 580. К настоящему моменту о новых старых видеокартах AMD мы знали практически все, так что остается лишь подвести итоги.

Итак, как уже неоднократно сообщалось, видеокарты серии Radeon RX 500 построены на усовершенствованных 14-нанометровых чипах Polaris второго поколения (четвертое поколение архитектуры GCN). Благодаря нескольким улучшениям AMD удалось сделать обновленные GPU энергоэффективнее и одновременно повысить их рабочие частоты (в случае флагманской модели RX 580 прибавка в частотах составляет 150 МГц по сравнению прошлогодней RX 480).

Собственно, немного возросшие рабочие частоты и повышенная энергоэффективность видеокарт Radeon RX 500 – это, по большому счету, все отличия от моделей серии RX 400. Едва ли нынешние владельцы видеокарт Radeon RX 400 сочтут это достаточно убедительной аргументацией для обновления, но AMD на это особо и не рассчитывает. Серию Radeon RX 500 она нацеливает на геймеров, чьи игровые системы оснащены более старыми видеокартами вроде Radeon R9 380, поэтому главная ставка здесь делается на доступную цену.

А стоимость «новинок» семейства Radeon RX 500 соответствует ценам старым моделям Radeon RX 400.

Топовая модель Radeon RX 580 с 2304 потоковыми процессорами Polaris, 144 текстурными блоками и 32 блоками растровых операций оценивается в $200 и $229 за модификации с объемом памяти 4 и 8 ГБ. Рабочая частота GPU Radeon RX 580 составляет от 1257 до 1340 МГц при заявленном показателе TDP в 185 Вт. Для сравнения у Radeon RX 480 максимум был на уровне 1266 МГц.

Модель RX 570, обещающая максимальную игровую производительность при разрешении 1080p, по конфигурации идентична Radeon RX 470 – 2048 потоковых процессоров, 128 текстурных блоков и 32 блока растровых операций. Пропускная способность памяти составляет 224 ГБ/с. Рабочие частоты несколько выше, чем у предшественницы – 1168 (в режиме Boost – 1244) МГц против 926 (1206) МГц. Показатель TDP заявлен 150 Вт. Рекомендуемая стоимость RX 570 – $169. И хотя производитель рекомендует оснащать данную модель 4 ГБ памяти GDDR5, известно о намерения партнеров выпустить версии с 8 ГБ памяти.

На ступеньку ниже расположилась Radeon RX 560, которая от старой модели отличается увеличенным числом потоковых процессоров (1024 против 896) и возросшими до 1175(1275) МГц рабочими частотами GPU. Разрядность шины памяти — 128 бит, объем памяти GDDR5 — 4 ГБ. Стоимость Radeon RX 560 составляет $99.

Ну и наконец самая доступная модель линейки – RX 550 – оценивается в $79. GPU этой модели включает 512 потоковых процессоров, работающих на частоте до 1183 МГц. Карта располагает 128-битным интерфейсом и в эталонном варианте оснащается 2 ГБ памяти типа GDDR5. Эта модель рассчитана на применение в бюджетных игровых ПК и системах HTPC (Home Theatre Personal Computer) с возможностью воспроизведения видео 4К.

Модели RX 580 и 570 должны поступить в продажу уже сегодня, старт продаж RX 550 намечен на 20 апреля, а вот модель RX 560 появится на полках магазинов только в следующем месяце.

Видеокарты Radeon RX 500 – это нижний и средний сегменты рынка. Что же касается высокопроизводительных GPU Vega для видеокарт высшего уровня, призванных составить конкуренцию NVIDIA GTX 1080 Ti, их анонс ожидается уже в этом квартале, вероятнее всего, в ходе E3 в июне.

Источник: Engadget и AMD