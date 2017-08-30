Google ARCore – новая платформа дополненной реальности поискового гиганта для Android-устройств, Project Tango уходит в прошлое

За несколько лет развития проект дополненной реальности Google Project Tango разродился множеством интересных программных и аппаратных технологий. Более того, некоторые производители смартфонов даже выпустили потребительские модели с поддержкой платформы Google Tango (Lenovo PHAB2 Pro и ASUS ZenFone AR). Но, похоже, сторонних разработчиков контента поисковому гиганту все же заинтересовать не удалось, точнее, заинтересовать настолько, чтобы технологии Google Tango получили массовое распространение.

О том, что Google переосмысливает концепцию Google Tango с целью перевоплощения проекта в нечто иное поговаривают уже достаточно давно. И вот сейчас поисковый гигант, по сути, заявил, что Tango в нынешнем виде уходит в прошлое, но не бесследно. Разработки Tango легли в основу только что представленной поисковым гигантом новой платформы дополненной реальности – ARCore.

Платформа дополненной реальности ARCore призвана сделать дополненную реальность массовым и доступным явлением. С ее помощью разработчики смогут создавать разного рода приложения для Android с элементами дополненной реальности. Главное отличие ARCore от Tango – она не требует дополнительного аппаратного обеспечения в виде массива камер, так что, потенциально, сможет работать на гораздо большем числе современных смартфонов.

Пока что она предлагается только в качестве предварительной версии и ее доступность крайне ограничена – в списке поддерживаемых устройств пока есть только смартфоны Pixel и Samsung Galaxy S8, работающие под управлением Android 7.0 Nougat или 8.0 Oreo. Компания Google как раз сейчас работает над этим вопросом – ведет переговоры с крупнейшими производителями, такими как Huawei, LG и ASUS, с целью обеспечения совместимости ARCore с будущими устройствами. И едва ли поисковый гигант хочет, чтобы ARCore постигла та же участь, что и Tango.

В Google рассчитывают, что к моменту публичного запуска в конце 2017 года — начале 2018 года будет 100 млн Android-устройств, на которых можно будет запускать приложениях, созданные на платформе ARCore. Надо сказать, что это весьма амбициозная цель, но, похоже, Google извлекла полезные уроки из прошлых проектов в области AR/VR и больше не хочет медлить. Тем более, что в спину поисковому гиганту дышит Apple с собственной платформой дополненной реальности ARKit.

О самой платформе ARCore пока известно не так уж и много. Есть небольшой рекламный ролик, демонстрирующий, чего хочет добиться Google с новой разработкой, но насколько реальные возможности технологии будут соответствовать показанному на видео – вопрос, на который еще предстоит получить ответ.

В своей работе ARCore будет полагаться на камеру и встроенные сенсоры смартфона. Возможности платформы включают отслеживание движущихся объектов в реальном времени и тщательный анализ окружающего пространства (горизонтальные плоскости, объекты и освещение) для наложения виртуальных объектов с максимальным уровнем реалистичности.

Сообщается также, что ARCore будет поддерживать такие инструменты разработки, как Java/OpenGL, Unity и Unreal.

ARCore является открытым проектом, исходный код платформы уже опубликован на GitHub, а специальный сайт Google позволяет ознакомиться с различными экспериментальными проектами в области AR.

Одновременно с анонсом Google ARCore компания Apple показала первые приложения на базе собственной платформы ARKit. Среди них:

Приложение World для размещения в окружающем пользователя пространстве анимированных изображений от крупнейшего сервиса по поиску GIF-изображений Giphy

Приложение IKEA Place, позволяющее полноценно оценить тот или иной товар магазина в интерьере собственного жилья:

Игра The Walking Dead: Our World по мотивам популярного сериала «Ходячие мертвецы»:

Детская обучающая игра «Очень голодная гусеница» с популярным персонажем из книги-бестселлера американского писателя Эрика Карла:

Головоломка Arise для iPhone и iPad:

Приложение с рецептами от знаменитых шеф-поваров Food Network In the Kitchen получит поддержку ARKit:

Источник: The Verge