«Киевстар» обещает запустить 4G-связь в Украине уже в 2018 году, если получит возможность развивать ее в диапазоне 1800 МГц

Оператор мобильной связи Киевстар считает, что недавнее решение Кабинета Министров о согласовании условий внедрения системы связи четвертого поколения (4G) создает возможности для «цифрового прорыва» Украины. Однако сроки запуска новой технологии, и территория покрытия новой сетью сильно зависят от частотного спектра, который будет использоваться для запуска 4G-связи.

«Диапазон 1800 МГц – наиболее универсальный для развития технологии 4G/LTE. В мире уже более 580 коммерческих сетей 4G связи, из них 272 сети – на частотах 1800 МГц. Получив возможность развивать услуги стандарта 4G на частотах 1800 МГц, операторы смогут использовать другие радио частоты (например, 2,6 ГГц), для дальнейшего увеличения емкости» — рассказал главный эксперт по спектральной стратегии Киевстар Игорь Ерещенко.

Представитель оператора отмечают, что на сегодня государство предлагает телеком-операторам Украины два пути внедрения технологии 4G связи: в диапазоне 2600 МГЦ и 1800 МГц. Однако, в первом случае украинским операторам необходимо строить новые сети мобильной связи, что потребует миллиардных инвестиций и займет не один год.

В то же время, сети мобильной связи Украины уже используют специальные решения, которые позволяют развивать технологии четвертого поколения связи на частотах 900 и 1800 МГц. Например, 92% радио оборудования Киевстара готово к работе в стандарте 4G и если развивать новую технологию на частотах диапазона 1800 МГц, ряд городов Украины могут получить услуги 4G связи уже до конца 2018 года.

«Украине необходимо преодолеть цифровой разрыв с другими странами: нужно внедрить технологическую нейтральность и дать возможность операторам запускать 4G на частотах 1800-го диапазона. Такие инициативы значительно ускорят этот процесс» — отметил Петр Чернышов, президент Киевстар.

В Киевстаре также отметили, что в результате запуска новых технологий связи государство получит не только больше доходов от продажи лицензий и отчислений в виде налогов с новых услуг, а также возможность развивать облачные технологии, IoT и другие сервисы, что будет способствовать экономическому росту страны.

Источник: Киевстар