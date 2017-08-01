Motorola представила обновленные смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus

Motorola представила обновленные смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus

Сегодня компания Motorola Mobility представила обновленные смартфоны серии Moto G — Moto G5S и Moto G5SPlus, которые получили обновленный дизайн и технические характеристики, а также полностью металлический корпус.

Модель Motorola Moto G5S получила 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD. Она оснащена 5,2-дюймовым Full HD дисплеем, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 3. В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор Snapdragon 430 с рабочей частотой 1,4 ГГц. Аккумулятор емкостью 3000 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки TurboPower, которая за 15 минут добавляет ему до 5 часов автономной работы.

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Motorola Moto G5S оснащен 16-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом (PDAF), 8-кратным цифровым зумом и светодиодной вспышкой. Для любителей селфи установлена широкоугольная фронтальная 5-мегапиксельная камера с LED-вспышкой.

Модель Motorola Moto G5S Plus получила еще больше опций, которые до этого были доступны только во флагманских моделях. К примеру, двойную 13-мегапиксельную основную камеру в сочетании со специальным программным обеспечением, которое облегчает работу с изображениями и предоставляет профессиональные режимы съемки, включая эффект размытия заднего фона. Роль фронтальной камеры выполняет 8-мегапиксельный широкоугольный модуль со светодиодной вспышкой.

Смартфон Moto G5S Plus получил 5,5-дюймовый Full HD дисплей, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 3. Аппаратная платформа построена на более мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 625 с частотой 2,0 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD. Емкость аккумулятора аналогична более компактной модели и составляет 3000 мАч.

Обе новинки работают под управлением «чистой» ОС Android 7.1 Nougat. Под дисплеем каждой модели расположена овальная кнопка Home, в которую встроен дактилоскопический сенсор. Также поддерживаются «Moto-фишки» в виде автоматического включения ночного режима дисплея, «Быстрый ответ» и доступ к некоторым приложениям на заблокированном экране смартфона.

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Отметим, что в Украине уже можно купить модели-предшественники Motorola Moto G5 и Moto G5 Plus, а продажи смартфонов Motorola Moto G5S и Moto G5S Plus в Украине стартуют осенью текущего года.

Технические характеристики Moto G5S + Moto G5S Plus:

 

Moto G5SMoto G5S Plus
Размеры и вес150 х 73.5 Х 8.2 мм, 157 г153.5 х76.2х8.0 мм, 168 г
ОСAndroid™ 7.1, NougatAndroid™ 7.1, Nougat
Дисплей5.2-дюймовый, IPS LCD, Full HD, 1080p, 424 ppi, Corning® Gorilla® Glass 3

5.5-дюймовый, IPS LCD, Full HD, 1080p,

401 ppi, Corning® Gorilla® Glass 3

Память (ROM)32 ГБ, расширение с microSD до 128 ГБ32 ГБ, расширение с microSD до 128 GB
Оперативная память (RAM)    3 ГБ    3 ГБ
Аккумулятор3000 мАч, , поддерживает зарядное устройство TurboPower3000 мАч, поддерживает зарядное устройство TurboPower
Основная камера16 MP с фазовым автофокусом, диафрагма f/2.0, LED-вспышка, 8-кратный цифровой зум (для фотографий), активный видоискатель (распознает QR-коды и штрих-коды)

Двойная 13 MP с фазовым автофокусом,

диафрагма f/2.0, выравнивающая цвет двойная LED-вспышка, 8-кратный цифровой зум (для фотографий), активный видоискатель (распознает QR-коды и штрих-коды)

Фронтальная камера

5 MP, широкоугольный объектив, LED-вспышка, диафрагма

f/ 2.0

8 MP, широкоугольный объектив, LED-вспышка, диафрагма

f/ 2.0

Видео1080p full HD (30 кадров/с)4K Ultra HD (30 кадров/с)
Защита от брызг++
SIMNano-SIMNano-SIM
РазъемыMicroUSB, 3,5 мм разъем для наушниковMicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников
Bluetooth®Bluetooth  4.2Bluetooth  4.2
Wi-Fi802.11 a/b/g/n (2.4  & 5 GHz)802.11 a/b/g/n (2.4  & 5 GHz)
NFC++
Сканер отпечатков пальцев++

Источник: Motorola

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