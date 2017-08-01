Motorola представила обновленные смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus

Сегодня компания Motorola Mobility представила обновленные смартфоны серии Moto G — Moto G5S и Moto G5SPlus, которые получили обновленный дизайн и технические характеристики, а также полностью металлический корпус.

Модель Motorola Moto G5S получила 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD. Она оснащена 5,2-дюймовым Full HD дисплеем, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 3. В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор Snapdragon 430 с рабочей частотой 1,4 ГГц. Аккумулятор емкостью 3000 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки TurboPower, которая за 15 минут добавляет ему до 5 часов автономной работы.

Motorola Moto G5S оснащен 16-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом (PDAF), 8-кратным цифровым зумом и светодиодной вспышкой. Для любителей селфи установлена широкоугольная фронтальная 5-мегапиксельная камера с LED-вспышкой.

Модель Motorola Moto G5S Plus получила еще больше опций, которые до этого были доступны только во флагманских моделях. К примеру, двойную 13-мегапиксельную основную камеру в сочетании со специальным программным обеспечением, которое облегчает работу с изображениями и предоставляет профессиональные режимы съемки, включая эффект размытия заднего фона. Роль фронтальной камеры выполняет 8-мегапиксельный широкоугольный модуль со светодиодной вспышкой.

Смартфон Moto G5S Plus получил 5,5-дюймовый Full HD дисплей, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 3. Аппаратная платформа построена на более мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 625 с частотой 2,0 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD. Емкость аккумулятора аналогична более компактной модели и составляет 3000 мАч.

Обе новинки работают под управлением «чистой» ОС Android 7.1 Nougat. Под дисплеем каждой модели расположена овальная кнопка Home, в которую встроен дактилоскопический сенсор. Также поддерживаются «Moto-фишки» в виде автоматического включения ночного режима дисплея, «Быстрый ответ» и доступ к некоторым приложениям на заблокированном экране смартфона.

Отметим, что в Украине уже можно купить модели-предшественники Motorola Moto G5 и Moto G5 Plus, а продажи смартфонов Motorola Moto G5S и Moto G5S Plus в Украине стартуют осенью текущего года.

Технические характеристики Moto G5S + Moto G5S Plus:

Moto G5S Moto G5S Plus Размеры и вес 150 х 73.5 Х 8.2 мм, 157 г 153.5 х76.2х8.0 мм, 168 г ОС Android™ 7.1, Nougat Android™ 7.1, Nougat Дисплей 5.2-дюймовый, IPS LCD, Full HD, 1080p, 424 ppi, Corning® Gorilla® Glass 3 5.5-дюймовый, IPS LCD, Full HD, 1080p, 401 ppi, Corning® Gorilla® Glass 3 Память (ROM) 32 ГБ, расширение с microSD до 128 ГБ 32 ГБ, расширение с microSD до 128 GB Оперативная память (RAM) 3 ГБ 3 ГБ Аккумулятор 3000 мАч, , поддерживает зарядное устройство TurboPower 3000 мАч, поддерживает зарядное устройство TurboPower Основная камера 16 MP с фазовым автофокусом, диафрагма f/2.0, LED-вспышка, 8-кратный цифровой зум (для фотографий), активный видоискатель (распознает QR-коды и штрих-коды) Двойная 13 MP с фазовым автофокусом, диафрагма f/2.0, выравнивающая цвет двойная LED-вспышка, 8-кратный цифровой зум (для фотографий), активный видоискатель (распознает QR-коды и штрих-коды) Фронтальная камера 5 MP, широкоугольный объектив, LED-вспышка, диафрагма f/ 2.0 8 MP, широкоугольный объектив, LED-вспышка, диафрагма f/ 2.0 Видео 1080p full HD (30 кадров/с) 4K Ultra HD (30 кадров/с) Защита от брызг + + SIM Nano-SIM Nano-SIM Разъемы MicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников MicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников Bluetooth® Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz) 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz) NFC + + Сканер отпечатков пальцев + +

Источник: Motorola