Motorola представила обновленные смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus
Сегодня компания Motorola Mobility представила обновленные смартфоны серии Moto G — Moto G5S и Moto G5SPlus, которые получили обновленный дизайн и технические характеристики, а также полностью металлический корпус.
Модель Motorola Moto G5S получила 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD. Она оснащена 5,2-дюймовым Full HD дисплеем, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 3. В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор Snapdragon 430 с рабочей частотой 1,4 ГГц. Аккумулятор емкостью 3000 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки TurboPower, которая за 15 минут добавляет ему до 5 часов автономной работы.
Motorola Moto G5S оснащен 16-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом (PDAF), 8-кратным цифровым зумом и светодиодной вспышкой. Для любителей селфи установлена широкоугольная фронтальная 5-мегапиксельная камера с LED-вспышкой.
Модель Motorola Moto G5S Plus получила еще больше опций, которые до этого были доступны только во флагманских моделях. К примеру, двойную 13-мегапиксельную основную камеру в сочетании со специальным программным обеспечением, которое облегчает работу с изображениями и предоставляет профессиональные режимы съемки, включая эффект размытия заднего фона. Роль фронтальной камеры выполняет 8-мегапиксельный широкоугольный модуль со светодиодной вспышкой.
Смартфон Moto G5S Plus получил 5,5-дюймовый Full HD дисплей, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 3. Аппаратная платформа построена на более мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 625 с частотой 2,0 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD. Емкость аккумулятора аналогична более компактной модели и составляет 3000 мАч.
Обе новинки работают под управлением «чистой» ОС Android 7.1 Nougat. Под дисплеем каждой модели расположена овальная кнопка Home, в которую встроен дактилоскопический сенсор. Также поддерживаются «Moto-фишки» в виде автоматического включения ночного режима дисплея, «Быстрый ответ» и доступ к некоторым приложениям на заблокированном экране смартфона.
Отметим, что в Украине уже можно купить модели-предшественники Motorola Moto G5 и Moto G5 Plus, а продажи смартфонов Motorola Moto G5S и Moto G5S Plus в Украине стартуют осенью текущего года.
Технические характеристики Moto G5S + Moto G5S Plus:
|Moto G5S
|Moto G5S Plus
|Размеры и вес
|150 х 73.5 Х 8.2 мм, 157 г
|153.5 х76.2х8.0 мм, 168 г
|ОС
|Android™ 7.1, Nougat
|Android™ 7.1, Nougat
|Дисплей
|5.2-дюймовый, IPS LCD, Full HD, 1080p, 424 ppi, Corning® Gorilla® Glass 3
5.5-дюймовый, IPS LCD, Full HD, 1080p,
401 ppi, Corning® Gorilla® Glass 3
|Память (ROM)
|32 ГБ, расширение с microSD до 128 ГБ
|32 ГБ, расширение с microSD до 128 GB
|Оперативная память (RAM)
|3 ГБ
|3 ГБ
|Аккумулятор
|3000 мАч, , поддерживает зарядное устройство TurboPower
|3000 мАч, поддерживает зарядное устройство TurboPower
|Основная камера
|16 MP с фазовым автофокусом, диафрагма f/2.0, LED-вспышка, 8-кратный цифровой зум (для фотографий), активный видоискатель (распознает QR-коды и штрих-коды)
Двойная 13 MP с фазовым автофокусом,
диафрагма f/2.0, выравнивающая цвет двойная LED-вспышка, 8-кратный цифровой зум (для фотографий), активный видоискатель (распознает QR-коды и штрих-коды)
|Фронтальная камера
5 MP, широкоугольный объектив, LED-вспышка, диафрагма
f/ 2.0
8 MP, широкоугольный объектив, LED-вспышка, диафрагма
f/ 2.0
|Видео
|1080p full HD (30 кадров/с)
|4K Ultra HD (30 кадров/с)
|Защита от брызг
|+
|+
|SIM
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Разъемы
|MicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников
|MicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников
|Bluetooth®
|Bluetooth 4.2
|Bluetooth 4.2
|Wi-Fi
|802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz)
|802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz)
|NFC
|+
|+
|Сканер отпечатков пальцев
|+
|+
Источник: Motorola