Національний банк України презентував мобільний додаток «Українська гривня»

Сьогодні, 31 серпня 2017 року, напередодні Дня знань та чергової річниці проведення грошової реформи в Україні НБУ презентував мобільний додаток «Українська гривня», який допоможе познайомитись з українською гривнею ближче та дізнатися про понад 20 елементів її захисту.

Мобільний додаток «Українська гривня» – це перший інтерактивний продукт, який наочно та доступно ілюструє всі елементи захисту банкнот української гривні. До цього часу інформація про елементи захисту та зовнішній вигляд банкнот гривні розміщувалася виключно на сайті Національного банку та поширювалася лише у друкованому форматі (у відділеннях банків, поштових відділеннях, структурах державних органів тощо).

«В інтерактивній формі тут відтворено захисні ознаки з імітацією переглядання банкноти проти світла, відтворено кінематичний ефект, елементи, що відчуваються на дотик, зображення і написи, які можна побачити за допомогою збільшувального скла», – пояснив Директор Департаменту інформаційних технологій Національного банку України Володимир Нагорнюк та додав, що також додаток містить відеоогляди оновлених банкнот номіналом 100 та 500 гривень для детального вивчення.

Розробку мобільного додатку здійснили фахівці Національного банку України (Департамент інформаційних технологій у співпраці з Департаментом грошового обігу). Безкоштовно завантажити мобільний додаток «Українська гривня» можна в App Store (iOS) або Google Play (Android).

Незабаром Національний банк України планує представити англомовну версію мобільного додатку, що дасть змогу іноземцям, які планують відвідати нашу країну, попередньо познайомитися із зовнішнім виглядом та елементами захисту української валюти.

Джерело: НБУ