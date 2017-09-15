ПриватБанк устроил «бесплатные пятницы» в киевском метро владельцам бесконтактных карт Mastercard, а также запустил во Львове первый мобильный проездной

С 15 сентября 2017 года пользователи бесконтактных платежных карт Mastercard ПриватБанка смогут по пятницам ездить в киевском метро бесплатно (дважды в день), а во Львове пассажиры городского транспорта теперь смогут приобрести с помощью QR-кода не только одноразовый билет, но и проездной на месяц.

Дважды в день стоимость проезда в столичном метро будут компенсировать Masterсard и ПриватБанк в рамках новой акции «Щаслива п’ятниця». Владельцы NFC-смартфонов с установленным приложением Privat24 смогут оплачивать проезд по пятницам бесконтактно по тем же условиям. Акция продлится до 1 декабря 2017 года.

А во Львове запустили первый в Украине мобильный проездной билет на городской транспорт, который можно приобрести в режиме самообслуживания с помощью мобильного банка Privat24.

«Сегодня мы даем новую цифровую жизнь проездным в городском транспорте, – отметил руководитель проекта «Электронные билеты» ПриватБанка Артем Фесько. – Теперь проездной не нужно нигде искать, а можно купить за несколько секунд в Privat24 и показать контролеру на своем смартфоне».

Для этого достаточно отсканировать QR-билет в вагоне трамвая, автобуса или троллейбуса, выбрать «Проездной» и подтвердить оплату картой. Затем нужно открыть его в Privat24 и показать контролеру, проездной действует в течение месяца с даты покупки.

Источник: ПриватБанк (1, 2)