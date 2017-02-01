У Apple рекордная выручка и новый рекорд продаж iPhone

Apple отчиталась о результатах первого финансового квартала 2017 года (включает в себя ноябрь и декабрь 2016 года, а также январь 2017 года). За этот период компании удалось получить рекордную выручку в размере $78,4 млрд. Таким образом, финансовые результаты Apple побили ожидания аналитиков, предсказавших оборот на уровне $77,3 млрд. Кроме этого, они оказались значительно выше, чем за первый финансовый квартал 2016 года, когда компании удалось получить выручку в размере $75,9 млрд

Продажи iPhone по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 5% и достигли рекордных 78,2 млн штук. Именно смартфоны обеспечили компании львиную долю доходов, на них приходится $54,3 млрд из общей выручки. Кроме этого, на 18% выросли доходы от онлайн сервисов, таких как App Store и Apple Music, они достигли $7,1 млрд. Также небольшой рост показали компьютеры Mac, выручка от их реализации увеличилась на 7% до $7,2 млрд. А вот продажи планшетов iPad продолжают падать, по сравнению с прошлым годом они сократились на 7% до 13 млн штук, а выручка от их реализации упала на 22% до $5,5 млрд.

Во втором финансовом квартале 2017 года компания Apple планирует получить выручку от $51,5 млрд до $53,5 млрд.