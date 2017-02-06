Украинские операторы мобильной связи прокомментировали знаковые телеком-законопроекты (об электронных коммуникациях, инфраструктуре, облаках), которые завтра будут рассматриваться в Верховной Раде

Завтра, 7 февраля 2017 года, в Верховной Раде будет рассматриваться ряд знаковых для украинской телеком-отрасли законопроектов. Представители операторов мобильной связи (Киевстар, lifecell) проанализировали, как именно эти документы могут повлиять на абонентов мобильной связи Украины.

Далее мы без изменений процитируем комментарии операторов:

Киевстар

Киевстар, как крупнейший участник телеком рынка, поддерживает инициативы по разработке законопроектов об электронных коммуникациях (№3549-1), об электронных доверительных услугах (№4685), о доступе к инфраструктуре (№4159), об облачных технологиях (№ 4302). Принятие этих нормативных документов позволит Украине начать процесс внедрения лучших мировых практик e-Government, хранения данных в «облаках», доступа к инфраструктуре и работы в стране виртуальных операторов. Киевстар оценивает данные проекты законов как позитивные. Но в них есть несколько противоречивых моментов.

К примеру, в проекте закона «Об электронных коммуникациях» (№3549-1), есть нормы, которые отменяют лицензирование деятельности, регулируют порядок доступа операторов к инфраструктуре, упрощая взаимодействие операторов и владельцев инфраструктуры, и отменяют

внеплановые проверки со стороны НКРСИ. Но есть и ряд недоработок.

«Отдельные положения законопроекта «Об электронных коммуникациях» полностью устарели, да еще и нарушают право гражданина на анонимность, выбор способов передачи и получения информации», – говорит Петр Чернышов, президент компании «Киевстар».

К примеру, в документе есть норма о том, что регулятор имеет право контролировать розничные цены, которая противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. Также согласно этому законопроекту, разрешение на передачу абонентских данных (длительность разговора, географические направления звонков и т. д.) нужно обязательно подписывать в письменном виде. В условиях, когда 90% абонентов в Украине – анонимные, получить такое разрешение представляется крайне затруднительным.

При этом, в нормативном документе идет речь об обязательной идентификации всех абонентов до 30 июня 2017 года. Идентификацию необходимо будет проходить в сервисных центрах оператора лично. Тех, кто не предоставит свои данные для регистрации, операторы обязаны отключать.

«Мы призываем депутатов, участников рынка и регулятора обсудить отдельные проблемные аспекты законопроекта «Об электронных коммуникациях». Киевстар выступает за создание прозрачных и справедливых для всех участников рынка законов, которые упростят ведение бизнеса в стране и будут стимулировать украинцев пользоваться современными технологиями для работы, общения и образования». — прокомментировал Петр Чернышов.

lifecell

Компания lifecell поддерживает законопроект «Об электронных коммуникации» №3549-1, так же как и другие важные законопроекты, которые будут вынесены на повестку дня в Верховной Раде 7 февраля 2017. Быстрое принятие этого пакета законопроектов и их вступление в силу позволит ввести долгожданные и крайне необходимые реформы в украинской телеком-отрасли, а также приблизит отечественный рынок к лучшим практикам регулирования телекоммуникационных услуг в Европейском Союзе.

«Сейчас розничный рынок мобильной связи Украины характеризуется наличием антиконкурентной практики ценообразования доминирующими операторами. Розничные цены устанавливаются исходя из «рыночной власти» операторов, а не себестоимости, что полностью противоречит Европейским принципам.»

Имеющиеся в НКРСИ полномочия не дают ей возможности исправить эту ситуацию, как это было в странах Европы, где регуляторы имели такие полномочия и привели европейский рынок связи в тот вид, к которому мы все стремимся. В качестве примера можно привести практику регулирования роуминга в ЕС, где начиная с 2007 года вводили ограничения на оптовые и розничные цены, а с середины 2017 вводят равную стоимость минуты разговора в роуминге и в домашней сети.

В Украине, наоборот, стоимость звонков на другие сети может быть в несколько раз выше себестоимости этой услуги. К тому же, стоимость одинакового пакета услуг может очень сильно отличаться в зависимости от местонахождения абонента и оператора, который является доминирующим в этом регионе. Мы считаем, что такие моменты безусловно подлежат регулированию со стороны государства. В целях развития конкуренции и приведения рынка телекоммуникаций к европейскому уровню, регулятор должен иметь определенные рычаги влияния на игроков рынка.

В случае невыполнения регуляторных обязательств доминирующим оператором, НКРСИ должен иметь возможность наложить такие штрафные санкции, которые будут стимулировать операторов честно конкурировать, а не уплатить штраф в размере 680 грн или 1700 грн при повторном нарушении и нарушать дальше. Регулятор, имея реальный рычаг воздействия на оператора, сможет развивать рынок мобильной связи, как например в Польше, где штраф может доходить до 3% от дохода оператора за прошлый год.

Что касается регистрации абонентов, следует отметить, что осталось очень мало стран в ЕС, где можно до сих пор купить припейд-карту регистрации. Эта проблема особенно актуальна, учитывая повышенные террористические риски и общую ситуацию на границах нашей страны. Конечно, нужно установить адекватные сроки введения регистрации, и мы готовы работать с Регулятором и другими заинтересованными сторонами, чтобы сделать регистрацию абонентов максимально быстрой, эффективной и комфортной.

«Два крупнейших оператора мобильной связи в Украине вдвоем имеют рыночную долю более 80%, что приводит к их заинтересованности в сохранении статуса-кво. Однако, если наша цель — обеспечить реальную конкуренцию на рынке и предоставить истинную свободу выбора абоненту — мы считаем, что проект закона «Об электронных коммуникации» №3549-1 должен быть утвержден быстрее.» — отметили в lifecell.

Источники: Киевстар, lifecell