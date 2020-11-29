Call of Duty: Black Ops Cold War — Теперь со шпионами





Call of Duty: Black Ops Cold War по-хорошему стоило бы оценивать как минимум дважды, поскольку сюжетная кампания и ворох многопользовательских режимов вызывают диаметрально противоположные чувства

Call of Duty: Black Ops Cold War ЖанрFPS

ПлатформыPlayStation 4/5, Xbox One/Xbox Series X, Microsoft Windows

РазработчикиTreyarch, Raven Software, Sledgehammer Games, High Moon Studios, Activision Shanghai, Beenox

ИздательActivision

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Activision медленно, но уверенно занимается перезапуском всех игровых серий Call of Duty — вслед за WWII и Modern Warfare пришла очередь Black Ops. Black Ops Cold War игнорирует события второй и третьей частей и фактически является ребутом серии. Да, связи с игрой десятилетней давности прослеживаются, Вьетнам, Куба и военная база на Ямантау на месте, как и Мейсон с Вудсом, которые, правда, играют роли второго плана и порой вообще надолго покидают экран, да и сюжет полностью самодостаточен, все кивки в сторону оригинальной игры — не более чем заигрывание с фанатами франшизы.

На дворе 1981 год, и в фокусе новые герои вроде классического ЦРУшника Рассела Адлера или оперативника Белла, чью биографию игроку позволят заполнить самостоятельно. Злодей тоже новый — советский шпион Персей, очередной русский злодей, привычно для серии Call of Duty действующий независимо от Москвы (просто беда какая-то с субординацией у них там, что ж ты будешь делать) и угрожающий взорвать атомные бомбы в европейских столицах. Рейган поручает Адлеру собрать команду, чтобы остановить Персея и заодно вычислить его агентов, после чего начинается то, чего вообще никто не ожидал — сверхскоростной клюквенный шутер превращается в заправский шпионский боевик, в котором добрую треть времени вы проведете, НЕ отстреливая врагов. Скажу больше, эта треть — как раз лучшая часть игры.

Устраивать перестрелки на крышах, пробиваться через джунгли, кишащие вьетконговцами, разносить советскую военную базу, эвакуироваться с помощью Skyhook под плотным вражеским огнем, атаковать Соловки и гнаться по взлетно-посадочной полосе за самолетом, конечно, здорово, но будем откровенны, ровным счетом ничего нового в этих миссиях нет — это все тот же рельсовый шутер с глуповатыми противниками, минимумом на этот раз гаджетов, привычным, чтобы не сказать надоевшим, арсеналом и целым одним уникальным врагом, тактика убийства которого почему-то сводится к необходимости стрелять в визуально наиболее защищенную область.

По-настоящему игра себя раскрывает в тех миссиях, в которых практически не приходится доставать оружие. Эпизод в здании КГБ на Лубянке, когда игроку на время передается управление двойным агентом, ищущим способ сперва отвести от себя подозрения, а потом провести внутрь американцев — один из самых ярких не только в Black Ops Cold War, но и вообще в истории Call of Duty. Здесь игра буквально превращается в Hitman от первого лица, с изучением маршрутов патрульных, обязательным складированием трупов в шкафах и несколькими способами выполнения поставленных задач. Выбирать игроку, к слову, придется довольно часто, и от результатов этого выбора зависит концовка игры, так что можете смело умножать на два традиционные 6-7 часов сюжетной кампании. В перерывах между миссиями можно побродить по штаб-квартире, пообщаться с напарниками (диалоги! с выбором реплик! в Call of Duty!), поиграть в классику для Atari 2600 или, например, Zork и даже заняться изучением собранных материалов, и это чуть ли не первый случай в истории, когда сбор коллекционных предметов в игре не является вещью в себе, поскольку они здесь представлены в виде улик, анализ которых помогает успешно завершить две побочные миссии по поиску и ликвидации сообщников Персея. В одной из них требуется сопоставить информацию о перемещениях подозреваемых с данными о произведенных выплатах и аудиозаписью для того, чтобы определить трех спящих агентов, в другой — взломать серию шифров, чтобы получить доступ к данным. Причем вводные меняются при каждом прохождении, а значит, просто найти решение в интернете не выйдет, придется поработать головой, пусть и самую малость, загадки не особо сложные, но все равно, это в спинно-мозговом-то шутере.

При всем этом Call of Duty: Black Ops Cold War еще и выглядит очень достойно, картинка сама по себе является стандартной для текущего поколения ПК и консолей, но разработчики грамотно используют трассировку лучей и объемные, или, как минимум, удачно кажущиеся таковыми, дым и туман. Впрочем, если для однопользовательской кампании и зомби-режима это плюс, то для соревновательного мультиплеера уже минус, поскольку разглядеть врагов бывает довольно сложно, на ночных картах и локациях с буйной растительностью приходится сперва запоминать все возможные маршруты и укромные места, а потом просто простреливать наудачу, забирая в итоге два-три бесплатных фрага.

Но перегруженная деталями картинка, к сожалению, далеко не главная проблема мультиплеера Black Ops Cold War, больше вопросов вызывает его безуспешная попытка понравиться всем и сразу, что неминуемо сказывается на качестве и количестве контента. Любители больших карт в подавляющем большинстве успели мигрировать в Warzone, интеграция с которой ожидает Cold War 10 декабря, так что вполне можно было пожертвовать Общевойсковым боем — превосходство и штурм для 16-24 игроков и Грязной бомбой, в которой 10 огневых групп по четыре человека соревнуются в сборе урана, доставки его до одной из разбросанных по карте бомб с последующим ее подрывом, и уделить больше внимания стандартным боям 6 на 6 и Телохранителю — новому режиму, в котором одному из игроков присваивается роль VIP, и члены его команды обязаны организовать эвакуацию из зоны боевых действий, а команда противника должна этого самого VIP ликвидировать.

Потому что сейчас получается ситуация, когда “большие” режимы довольствуются одной и тремя картами, соответственно, а классические получили всего 8 карт, три из которых — уменьшенные версии карт из Общевойскового боя. При этом сражения 6 на 6 это классика Call of Duty в лучшем и худшем ее проявлении — прокачка оружия, перки, награды за серии убийств, все как тринадцать лет назад, тут даже объяснять ничего не нужно, если вы играли хотя бы в один мультиплеер Call of Duty, то знаете, что вас ждет. Разве что время до убийства в этой части немного выросло, что делает одни виды оружия сильно эффективней других, так что настоятельно рекомендую выбирать сразу режим Хардкор, где эта разница нивелируется, а враги умирают от двух попаданий буквально из чего угодно. Проблема в том, что дизайн уровней не только не эволюционировал со времен еще первой Modern Warfare, но, кажется, даже сделал несколько шагов назад. В основном это все те же пятачки открытого пространства, соединенные несколькими коридорами, на которых расположены максимум двухэтажные строения, разрушаемость, разумеется, нулевая. При этом почти все новые карты лишены интересных развязок и хитрых обходных путей. Москва страдает от визуального шума и попросту слишком велика для сражений маленьких команд, Майями чертовски темна, Картель настолько богата перекрывающей обзор растительностью, что разработчики обещают постричь кусты в следующих патчах, дальше у нас идут три ангара, отличающихся лишь декорациями, бессмертный Nuketown и две действительно неплохие карты: пустыня с высокими песчаными дюнами и сетью пещер, позволяющими проводить неожиданные атаки с фланга, и Армада — сражение на борту корабля (или кораблей, в зависимости от выбранного режима) и, по совместительству, единственная карта с хоть какой-то вертикальностью. Игра при этом продолжает радовать умопомрачительной скоростью — от момента респавна до вступления в бой проходит от силы секунд 15, но большинство карт успевают приесться за неделю, а в списке активных режимов постепенно остаются лишь командный бой, опорный пункт, контроль и превосходство. Если в ближайшее время ситуация не изменится, есть неиллюзорная вероятность оттока игроков обратно в Modern Warfare, которая и геймплейно мало отличается от Black Ops Cold War, и уже успела обзавестись хорошим набором карт.

Вернулся в игру, к сожалению, и давно позабытый режим Dead Ops Arcade — кооперативный двухстиковый top-down шутер, который можно увидеть один раз и забыть, а лучше и не запускать вовсе. Не знаю, какая именно из шести студий, работавших над Black Ops Cold War, ответственна за рождение этого сырого недоразумения, но искренне надеюсь, что пересекаться с их творчеством мне больше не доведется. Что касается традиционного Зомби-мода, то я, наверное, последний человек, которому следует его оценивать, поскольку зомби в Call of Duty я никогда не понимал и не любил. В здешней Die Maschine безоговорочно узнается стилизованная под 80-е Nacht der Untoten из World at War, с обязательным немецким бункером под землей. Мертвяки, как и положено, прут ордами, стены продают оружие, автоматы — газировку с бафами, верстаки — улучшения. Игроки носятся кругами, убивая нежить и накапливая деньги для покупки различных усилений и открытия проходов во временно недоступные зоны игровой карты, периодически переносятся в параллельную вселенную и начисто игнорируют возможность эвакуации, которая появляется после десятого раунда и вновь становится доступной спустя каждые пять раундов после него. Этот режим мало того что сильно на любителя, так еще и показал себя как максимально нестабильный. У меня игра вылетала в четырех из шести попыток поиграть в Зомби-мод, в то время как в кампании вылеты были замечены исключительно на Закарпатье при попытке сфотографировать не ключевые объекты, а в мультиплеере за неделю активной игры на рабочий стол меня выбрасывало не больше трех раз.

Как я и говорил в начале, Call of Duty: Black Ops Cold War заслуживает отдельных оценок за однопользовательскую часть и мультиплеер. Кампания и правда достойна высокой оценки как минимум за то, что разработчики и издатель наконец-то не только поняли, что классическая формула Call of Duty морально устарела за полтора десятка лет и серия требует серьезной перезагрузки, но и сделали первую попытку эту самую перезагрузку устроить. И может, не все шаги были удачны, но то, что все они были сделаны в правильном направлении, сомнений не вызывает. А вот мультиплеер откровенно разочаровывает. Его много, все эти эксперименты с режимами, масштабами, мини-играми, зомби и прочим приводят к тому, что абсолютно каждая из доступных активностей недополучает контент и, как следствие, быстрее приедается. Посмотрим, что добавят в игру стартующие вскоре сезоны, но пока что за эту составляющую троечка, да и то с натяжкой.