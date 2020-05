Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – хорошо, но очень плохо

С некоторым опозданием, но мы все-таки решили опубликовать рецензию на ремастер классической Call of Duty: Modern Warfare 2. Во-первых, это действительно одна из лучших игр всей серии, во-вторых, у нас есть серьезные вопросы к этому переизданию.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Жанр шутер от первого лица

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Языки английский, русский

Разработчик Infinity Ward, Beenox

Издатель Activision

Сайт Battle.net

Четыре года назад, после выхода недооцененной публикой Call of Duty: Infinite Warfare, мы нахваливали ремастер оригинального Call of Duty: Modern Warfare, который издатели «засунули» в расширенное издание игры, и удивленно спрашивали, почему же никто не догадался продавать его отдельно. Накаркали. В этот раз Activision продает обновленную кампанию Call of Duty: Modern Warfare 2 как отдельную игру. Причем PC-версию — исключительно через Battle.net (в конце 2017 г., сразу после релиза Call of Duty: WWII, издатель ушел со Steam, сконцентрировавшись на развитии собственного магазина). За кампанию, которая, напомню, проходится буквально за 3,5 часа, просят 520 грн., что, честно говоря, немало. В переиздании ожидаемо нет командного мультиплеера, а вот за удаление из игры кооперативного режима Spec Ops даже немного обидно, там были действительно интересные миссии, особенно в конце.

Обновлением Modern Warfare 2 занималась та же принадлежащая Activision студия Beenox, которая работала над ремастером Modern Warfare в 2016 г. Разработчики хорошо знают свое дело и как ремастер MW2 действительно хорош. Графику, текстуры, детализацию окружения, анимацию, освещение, физическую модель подтянули почти до современного уровня. Новая Modern Warfare 2 выглядит ненамного хуже, чем прошлогодняя Call of Duty: Modern Warfare 2019. Единственный неприятный момент – мучительно, прямо-таки невероятно долгие загрузки. Такое впечатление, что, как и 10 лет назад, мы все еще используем HDD, а не пересели давным-давно на SSD.

Что же до геймплея, то это и сегодня отличная игра, которая проходится на одном дыхании, буквально за вечер. Да, в кампании всего 3,5 часа геймплея, зато каких. Безостановочный action, отличная стрельба, атмосфера технотриллера, который сегодня уже не выглядит таким клюквенным, как ощущался 10 лет назад. Впечатляющие и сегодня WOW-моменты, вроде взрыва атомной бомбы над Вашингтоном, разрушения МКС, перестрелки в душевой ГУЛАГ (здесь это совершенно определенное место, если кто забыл) или гибели Гоуста и Роуча. Да, это прямолинейный, коридорный заскриптованный шутер, но поставленный с размахом голливудского блокбастера. Отличная игра, вот только есть одно «но»…

После скандала десятилетней давности по поводу провокационной миссий «Ни слова по-русски», в этот раз Activision самостоятельно подвергла игру цензуре, видимо, взяв в расчет прошлогоднюю резко-негативную реакцию российских властей и части игроков на Call of Duty: Modern Warfare 2019. Честно говоря, достаточно трусливый поступок, особенно учитывая, что миссия No Russian – это намеренная провокация Infinity Ward, попытка студии заставить игроков задуматься, проверить, будут ли они стрелять в гражданских, пусть и управляемых AI виртуальных персонажей. Ведь на самом деле эту миссию можно пройти, не сделав ни одного выстрела по безоружным, о чем знают далеко не все. Но плохо не только то, что Activision за игроков решает, что им стоит видеть, а что нет, хуже то, что без миссии No Russian весь и без того достаточно безумный сюжет игры банально разваливается, становится непонятно, что же спровоцировало военный конфликт между США и Россией. Честно говоря, жалко тех, кто будет играть в Modern Warfare 2 впервые.

Особенно неприятно то, что Activision вырезала миссию No Russian не только для российских игроков, но и для украинских. «Какая разница» в исполнении западной компании выглядит как откровенный плевок в лицо украинцам.

В качестве компенсации за отсутствие мультиплеерного и кооперативного режимов Beenox добавила в игру виртуальный музей, в котором можно полюбоваться детальными, анимированными моделями персонажей из разных игровых миссий, техникой и оружием. Диорамы с небольшими, разыгрываемыми в них сценками, получились действительно классными. Кроме того, рекомендуем обратить внимание на картины на стенах, это наброски игровых сцен, сделанные на ранних стадиях разработки, своеобразный артбук Modern Warfare 2. Update. Автор приносит свои извинения читателям. Память подводит его, виртуальный музей был и в оригинальной версии CoDMW2 2009 г.

В качестве еще одного бонуса Activision положила «в коробку» Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered набор «Классический Гоуст (боевой пловец-подрывник)» для Call of Duty: Modern Warfare 2019 и Call of Duty: Warzone. В набор входят облик исполнителя, два чертежа оружия, амулет, добивающий прием, реплика, карточка игрока и эмблема. Если у вас нет или вы не играете в мультиплеер Modern Warfare 2019 и Warzone, этот бонус будет абсолютно бесполезен для вас.

Итак, что же мы имеем в сухом остатке. Качественный ремастер отличной игры, обезображенный самоцензурой и странной ценовой политикой издателя. От Activision и Battle.net вряд ли можно ожидать распродаж и действительно больших скидок, так что предоставляем вам самостоятельно решать, стоит ли такая кастрированная версия игры свои 520 грн.