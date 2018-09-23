Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age — Старая и очень добрая школа

Dragon Quest вот уже три десятка лет является одним из столпов японских ролевых игр, и пока другие серии со временем видоизменяются и эволюционируют, Dragon Quest остается верна первоначальной формуле.

Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age Жанр jRPG

Платформы PlayStation 4, PC

Разработчик Square Enix

Издатель Square Enix

Сайт, Steam

Echoes Of An Elusive Age — не исключение. Dragon Quest XI, разумеется, похорошела, обзавелась замечательными анимациями и озвученными диалогами, обросла мини-играми, но, по сути, мало чем отличается от своих предшественниц из прошлого тысячелетия — здесь все те же пошаговые бои, линейное прохождение и не хватающий звезд с неба сюжет.

Плохо ли это? Да не то чтобы. Наблюдать за экспериментами разработчиков jRPG, конечно, интересно, но жанр-то мы полюбили за вполне определенные механики, которые в последнее время встречаются нечасто. Тут-то на помощь и приходит Dragon Quest XI, отличающаяся от любимых игр детства разве что отсутствием мешанины пикселей на экране.

Сюжет незатейлив — выросший в небольшой деревушке молчаливый главный герой на поверку оказывается отпрыском королевского рода и по совместительству Избранным, которому предстоит избавить мир людей от зла, параллельно обзаведясь добрыми друзьями и могущественными врагами. Впереди ждет красочная Эрдрея, с залитыми солнцем полями, песчаными пляжами, горными вершинами и снежными равнинами. Тут и там разбросаны традиционные фэнтезийные города и замки вперемешку с темными подземельями и мрачными, насколько это позволяет визуальный стиль, пещерами. Выглядит Dragon Quest XI словно интерактивная японская анимация, и персонажи, за создание которых отвечал Акира Торияма, вместе с частыми сценами на движке только усиливают это впечатление.

Сюжетные рельсы, увы, существенно ограничивают свободу игрока, отправиться куда глаза глядят не выйдет — новые регионы Эрдреи открываются постепенно, по мере выполнения сюжетных заданий, и это немного огорчает, поскольку переработанная система путешествий просто идеально подходит под концепцию открытого мира. Помните надоедливые случайные энкаунтеры, привычные для jRPG? В Dragon Quest XI на суше они практически отсутствуют, большинство монстров честно отображаются на карте и их довольно легко обойти — игра визуальными и звуковыми сигналами предупреждает о том, что вас заметили, давая время ретироваться. Слабых монстров и вовсе можно растоптать, не слезая с лошади. Редкое исключение составляют сидящие в засаде, обычно возле сундука с сокровищами, враги да морские гады, которые появляются на палубе вашего корабля без малейшего предупреждения и изрядно досаждают тем, что замедляют плавание. Впрочем, это временная проблема — однажды посетив какое-либо место, вы в любой момент можете вернуться в него с помощью заклинания быстрого перемещения, что особенно полезно при выполнении побочных квестов с бэктрекингом или фарме опыта и ингредиентов для редкого оружия и костюмов.

С квестами у Dragon Quest XI ситуация, к слову, неоднозначная. При общей простоте сюжета основные задания небезынтересны и остаются в памяти — свершение подвигов от имени принца-трусишки, участие в скачках или турнире по единоборствам, спасение попавших в беду компаньонов и так далее, а вот необязательные для выполнения задачи в основном сводятся к скучнейшей беготне по локациям, убийству монстров и сбору различного хлама. Отдельного упоминания достойны “pep-квесты”, суть которых заключается в том, чтобы убить определенного монстра, скомбинировав суперсилы определенных членов группы. Загвоздка в том, что “pep-состояние” персонажа, дающее доступ к суперудару, активируется чуть ли не случайным образом и пропадает довольно быстро, а для выполнения такого квеста нужно добиться одновременной активации “pep” у двух-трех сопартийцев, после чего отыскать определенного монстра раньше, чем сила угаснет. Задачка на любителя, откровенно говоря.

Боевая система, как мы уже говорили, особых изменений не претерпела, и представляет из себя привычные пошаговые сражения (почему-то без возможности увидеть, собственно, порядок ходов) в новой красивой обертке. В составе команды одновременно может быть лишь четыре героя, к которым иногда присоединяются управляемые компьютером персонажи, но менять состав можно в любой момент, даже находясь в бою, что позволяет моментально подстраиваться под требования энкаунтера. Персонажи все так же поочередно обмениваются ударами с врагами, но теперь они не привязаны к месту. В случае ручного управления появляется возможность свободно перемещаться по полю боя, правда, на результативность атак или успешное блокирование вражеских ударов местоположение героев не влияет ровным счетом никак. Причем самостоятельно управлять персонажами не обязательно, каждому можно предоставить свободу, предварительно выбрав манеру поведения в бою, включив один из предоставленных шаблонов — от агрессивной атаки с использованием всех доступных навыков до острожного боя с максимальной экономией маны. Да, буквально каждому, вся группа может вполне эффективно сражаться без вмешательства игрока, разве что с боссами ИИ приходится нелегко. Боссфайты, кстати, получились запоминающимися, не с каждой вражиной удается справиться с первой попытки. Хотя не до конца понятно, чья это заслуга — самого босса или того факта, что игра, позволяя избегать сражений с рядовыми врагами, дает возможность прийти к боссу с ощутимо недокачанной командой.

Впрочем, пенальти за проигрыш минимальное, точки сохранения в большинстве случаев находятся не слишком далеко от босса (потерять можно около получаса игры в худшем случае) и проблем с набором недостающего опыта нет — монстров вокруг пруд пруди и возрождаются они с завидным постоянством. С экипировкой тоже никаких проблем — чуть ли не за каждым поворотом прячется “светящееся место” или сундук с “обвесом” или деталями для его создания. Крафтовая система проста и оригинальна — во время привала в лагере появляется наковальня, с помощью которой можно создать что угодно, от оружия до украшений. Причем ковать нужно в прямом смысле слова, ударами молота придавая форму будущему шлему или кинжалу. Количество энергии, отведенной на создание предмета, ограничено, и хорошая вещь удается не всегда. Порой в погоне за идеальным предметом ты неправильно рассчитываешь силы и в результате остаешься с бесформенной, ни на что непригодной массой, но чем опытнее становится персонаж, тем большим запасом сил он обладает, и уже ближе к середине игры выковать условный стальной меч + 3 не проблема. Лень заморачиваться с ковкой? Ближайший торговец с удовольствием заплатит за собранные материалы и предложит приобрести нужную вещь.

Square Enix умело заигрывает как с хардкорными фанатами, так и с новичками, которые, возможно, впервые открывают для себя серию Dragon Quest. Хотите гриндить, пробиваясь через полчища монстров? Пожалуйста, но их можно спокойно пробежать. Любите полностью контролировать все, что происходит на поле боя? Не вопрос, но если вам сложно разобраться в боевке, можете поручить все компьютеру и обучаться по ходу дела. Хотите заморачиваться с поиском редких материалов? Хорошо, но у какого-то торговца они обязательно имеются в продаже, как и вещи, для производства которых они нужны. Нравятся награды за жетоны, которые можно выиграть в казино? Вперед к однорукому бандиту или за покерный стол, но если вы не хотите полагаться на удачу или попросту жалко времени, то нужное количество жетонов можно банально купить за золото.

Я бы назвал Echoes Of An Elusive Age лучшей jRPG последних лет, если бы не предсказуемость сюжета и плохонько проработанные сопартийцы. На каждого героя с интересной историей приходится очередной “добрый вор”, “добрая волшебница”, “добрая принцесса-беглянка”. Да что там говорить, если главный герой здесь “избранный”, он же “считавшийся погибшим наследник трона разрушенного королевства”. Это уже настолько избито, что даже немного неприлично. Зато с неигровыми персонажами полный порядок. Они, в отличие от японской версии, получили озвучку, и какую! Такой качественной работы с акцентами и интонациями в других играх я не припомню, иллюзия того, что жители различных регионов действительно говорят на разных языках, полнейшая.

Dragon Quest XI вышла не идеальной, но любой ценитель японских ролевых игр просто обязан обратить на нее свое внимание — это очень теплая, эмоциональная, да и попросту сказочная игра, сохранившая свою аутентичность, настоящая машина времени для фанатов серии и отличный старт для тех, кто еще не знаком с жанром.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Красивый мир; дизайн персонажей; удачная реновация привычных игровых механик; атмосфера Минусы: Шаблонный сюжет; не все сопартийцы одинаково хорошо проработаны; Коити Сугияма в качестве композитора (уже на втором часу игры хочется выключить звук) Вывод: Это попросту наш любимый Dragon Quest с обновленной графикой

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